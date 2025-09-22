Gabrielle se convierte en huracán categoría 3 y avanza por el Atlántico con una inusual trayectoria

Fotografía satelital cedida este lunes por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), que muestra la localización del huracán Gabrielle (c-arriba) en el Atlántico. ( EFE )

El huracán Gabrielle alcanzó este lunes la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, mientras se desplaza al norte a unos 17 kilómetros por hora, a 290 kilómetros al sureste de Bermudas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Gabrielle presenta una presión mínima central de 955 milibares y podría intensificarse aún más durante las próximas horas, antes de iniciar un debilitamiento progresivo a partir del miércoles.

Una trayectoria inusual

El ciclón ha seguido un curso poco común, desplazándose hacia el norte y posteriormente con rumbo noreste y este-noreste, lo que lo llevará a alejarse de Bermudas esta misma noche y acercarse a las Azores hacia el jueves. La ruta proyectada contrasta con la de la mayoría de huracanes del Atlántico, que suelen dirigirse hacia el Caribe o la costa este de Estados Unidos.

Actualmente, los vientos huracanados se extienden hasta 35 kilómetros del centro y los de tormenta tropical abarcan un radio de hasta 220 kilómetros.

Oleaje peligroso en varias costas

El NHC advirtió que los oleajes generados por Gabrielle continuarán afectando a Bermudas en los próximos días y ya alcanzan la costa este de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta el noreste, así como a Canadá atlántico. Estas marejadas podrían provocar condiciones peligrosas de resaca y corrientes marinas.

Aunque no hay alertas costeras vigentes, se recomendó a la población de Bermudas y de las Azores dar seguimiento al desarrollo del fenómeno.