Vuelos cancelados o retrasados por el paso de la tormenta postropical Gabrielle por Azores

El paso de la tormenta postropical Gabrielle provoca la cancelación y retraso de todos los vuelos programados en la mañana del viernes en el archipiélago de las Azores, afectando especialmente los aeropuertos de Ponta Delgada y Terceira.

Los vuelos que había programados para este viernes desde o hacia el archipiélago portugués de las Azores, en el océano Atlántico, han sido cancelados o retrasados debido al paso de la tormenta postropical Gabrielle.

La aerolínea de las Azores SATA informó en un comunicado publicado por medios locales de la cancelación de todos los vuelos previstos para la mañana de este viernes hasta las 14.00 hora local (14.00 hora GMT).

Explicó que ha activado un plan de contingencia, con alertas a los pasajeros y la posibilidad de cambiar el billete sin costes adicionales durante este periodo.

Por su parte, la aerolínea nacional portuguesa TAP publica un aviso en su página web donde señala que sus operaciones en los aeropuertos de Ponta Delgada y Terceira, de las Azores, puede verse afectada entre el 25 y el 27 de septiembre por "condiciones meteorológicas adversas" debido al paso de Gabrielle.

Recomendó a los pasajeros comprobar el estado de sus vuelos antes de ir a los aeropuertos.

En la página de internet del aeropuerto de Ponta Delgada, el principal del archipiélago, ningún vuelo ha aterrizado de los programados esta mañana y aparecen con retrasos y alguna cancelación. Lo mismo ocurre con las salidas, no se ha producido ninguna y están todas con demora.

Trayectoria

El huracán Gabrielle, ya degradado a postropical, continúa avanzando sobre el archipiélago de las Azores generando condiciones severas. Según el Boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema se localiza aproximadamente 230 km al este-noreste de la isla Faial, con vientos máximos sostenidos alcanzan los 100 km/h (65 mph).

El informe explica que, a pesar de ser postropical, Gabrielle mantiene con aviso de huracán, con vientos de fuerza de tormenta tropical que se extienden hasta 260 km desde el centro, mientras que ráfagas de mayor intensidad se registran en zonas elevadas del archipiélago.

El sistema se desplaza hacia el este-noreste a unos 46 km/h, y se espera que cambie su rumbo hacia el este e incluso hacia el sur en los próximos días.

