Melissa puede convertirse en huracán el viernes en su ruta hacia Haití y Jamaica

La tormenta tropical Melissa avanza muy lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierta en huracán este viernes, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El NHC mantiene un aviso de vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica.

El sistema continúa desplazándose por el mar Caribe y se espera que provoque fuertes lluvias e inundaciones en partes de Haití y Jamaica durante el resto de la semana.

El NHC ha advertido que las condiciones de huracán son posibles en el área bajo vigilancia en Haití a partir del viernes, mientras que Jamaica podría comenzar a sentir condiciones de tormenta tropical entre el jueves y el viernes.

Centro de la tormenta Melissa

El centro de Melissa se encontraba, según el más reciente boletín del NHC, a unos 515 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a 480 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica.

Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, y se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste a 4 kilómetros por hora.

El NHC ha avisado también de fuertes oleajes y corrientes de resaca que afectarán a las costas de Haití, la República Dominicana, Jamaica y el este de Cuba en los próximos días.

Las autoridades locales instan a la población a mantenerse informada mediante los servicios meteorológicos nacionales y a seguir las recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de lluvias intensas, crecidas súbitas y deslizamientos en zonas montañosas y costeras.

Las lluvias asociadas con Melissa podrían alcanzar entre unos 12 y 25 centímetros en el sur de la República Dominicana, el sur de Haití y el este de Jamaica hasta el sábado, con acumulaciones locales mayores que podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. En el norte de esos países, se prevén entre 5 y 10 centímetros, y entre 2 y 7 centímetros en Aruba y Puerto Rico.

De acuerdo con el NHC, con sede en Miami, Melissa podría fortalecerse gradualmente y convertirse en huracán el jueves, mientras se aproxima al suroeste de Haití y a Jamaica.

Hasta ahora ascienden a 13 los ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha pronosticado una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.