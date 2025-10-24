×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tormenta Melissa
Tormenta Melissa

La Defensa Civil poda árboles en San Pedro de Macorís por tormenta Melissa

Las autoridades reiteraron su llamado a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y evitar circular por zonas de riesgo

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
La Defensa Civil poda árboles en San Pedro de Macorís por tormenta Melissa
Miembros de la Defensa Civil en San Pedro de Macorís realizan poda de árboles ante los efectos de la tormenta tropical Melissa. (FUENTE EXTERNA)

La Defensa Civil en la provincia San Pedro de Macorís mantiene desplegado a su personal en distintos sectores vulnerables como parte de las acciones preventivas ante los efectos de la tormenta tropical Melissa.

De acuerdo con la institución, los equipos continúan realizando sondeos en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, siguiendo las instrucciones de las autoridades locales encabezadas por la gobernadora Yovanis Baltazar.

  • Además de las labores de supervisión, brigadas de la Defensa Civil han llevado a cabo jornadas de poda de árboles y limpieza de áreas críticas, con el objetivo de prevenir incidentes por caídas de ramas o interrupciones en el tendido eléctrico durante las lluvias.
Expandir imagen
Infografía
Miembros de la Defensa Civil en realizando un sondeo por una playa de la provincia San Pedro de Macorís. (FUENTE EXTERNA)
RELACIONADAS

Llamado a la población

Las autoridades reiteraron su llamado a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y evitar circular por zonas de riesgo mientras persistan los efectos del fenómeno atmosférico.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.