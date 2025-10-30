Huracán Melissa se aproxima a las Bermudas con vientos de 165 km/h; emiten aviso de huracán

Las Bermudas enfrentan un aviso de huracán por el huracán Melissa, que trae vientos de 165 km/h ( NOAA )

El huracán Melissa, categoría 2, continúa desplazándose por el Atlántico occidental y se prevé que pase al noroeste de las Bermudas entre la tarde y la noche de este jueves, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Melissa seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán hacia Bermudas a lo largo del día.

El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora (165 km/h), con ráfagas más fuertes, y una presión central mínima de 965 milibares. El huracán se mueve hacia el norte-noreste a 33 km/h, trayectoria que lo mantendría alejándose del Caribe y acercándose progresivamente al Atlántico norte.

Aviso de huracán para las Bermudas

El NHC mantiene un aviso de huracán en efecto para las Bermudas, donde se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen a sentirse a última hora de hoy, seguidas por vientos con fuerza de huracán durante la noche.

Las autoridades locales exhortaron a la población a completar los preparativos de emergencia antes de la llegada de los vientos fuertes.

Aunque Melissa se aleja de las Antillas, bandas exteriores del sistema continúan afectando el sureste de las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, y el sur de República Dominicana y Haití, donde se registran lluvias adicionales de 1 a 3 pulgadas (25 a 75 mm).

En el sur de la isla La Española, las acumulaciones totales podrían alcanzar hasta 10 pulgadas (250 mm), con riesgo de inundaciones localizadas.

El informe advierte que marejadas y corrientes marinas peligrosas seguirán afectando las costas de Cuba, el sur de República Dominicana y Haití, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos dos días, extendiéndose hacia las Bermudas más tarde este jueves.

Perspectiva

El NHC anticipa poco cambio en la intensidad del huracán durante el día de hoy, aunque se espera una tendencia de debilitamiento a partir del viernes, a medida que el sistema se desplace hacia aguas más frías del Atlántico norte.

El organismo meteorológico insta a los residentes y navegantes en la región a seguir de cerca las actualizaciones oficiales y consultar los boletines del Servicio Meteorológico de su país para obtener información local más detallada.