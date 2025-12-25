Autoridades emiten alertas por marejada peligrosa en la costa norte de Puerto Rico

La alertas indican que estas condiciones pueden provocar erosión costera, inundaciones menores a moderadas en zonas bajas. ( FOTO: PRIMERA HORA )

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan emitió este jueves varios avisos costeros y marítimos para la costa norte de Puerto Rico por olas rompientes que podrían alcanzar los 10 pies.

Según detalló el SNM en un comunicado, se esperan que estas olas se reporten en playas de Piñones, Loíza, Luquillo, Aguadilla, Barceloneta, Arecibo, Manatí, Vega Baja, Aguada y Ocean Park en San Juan.

"Una marejada del norte producirá oleaje alto y condiciones costeras peligrosas durante estos días festivos. Mantente alerta, esté seguro y síguenos para actualizaciones del pronóstico", advirtió el SNM en su página oficial.

Erosión costera

Aviso de Inundación Repentina incluye San Juan PR, Carolina PR, Trujillo Alto PR hasta la 1:00 AM AST pic.twitter.com/F5lUHtIAZ9 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) December 25, 2025

El aviso de marejada alta permanecerá en efecto hasta las 6:00 de la tarde de este jueves, mientras que la advertencia por corrientes de resaca estará vigente hasta el viernes por la tarde.

Estas condiciones pueden provocar erosión costera, inundaciones menores a moderadas en zonas bajas y un alto riesgo de resacas que pueden arrastrar incluso a los nadadores más experimentados.