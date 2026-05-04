Meteorología prevé menos lluvias por incidencia de un sistema de alta presión

Habrá menos lluvias y más calor sobre la geografía nacional. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Luego de varios días de constantes lluvias, un sistema de alta presión continuará dominando las condiciones meteorológicas, aportando una masa de aire relativamente seca y estable que limitará las precipitaciones en todo el territorio nacional.

La información fue ofrecida por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que señaló que, como resultado de este evento atmosférico, solo se esperan chubascos aislados y débiles en la mañana, en provincias como La Altagracia, La Romana, Barahona, y en otras demarcaciones de la porción oriental y la costa caribeña, producto del viento del este/sureste.

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En la tarde también podrían registrarse chubascos aislados, así como posibles tronadas, en localidades de la cordillera Central y Valle del Cibao, como Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, causados por los efectos asociados al ciclo diurno.

Mucho calor

En su pronóstico del tiempo, el Indomet además destacó que la sensación térmica continuará "bastante calurosa", debido a la época del año y al viento cálido del sureste. Por este motivo, se recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar sin la debida protección.

De acuerdo con la institución, las temperaturas mínimas se situarán entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre 30 °C y 32 °C.