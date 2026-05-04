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Polvo del Sahara
Polvo del Sahara

En mayo comienza la formación de polvo del Sahara

La mayor incidencia de polvo sahariano en República Dominicana ocurre entre los meses de junio y julio

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    En mayo comienza la formación de polvo del Sahara
    Ambiente marcado por la presencia de partículas de polvo del Sahara. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    Mayo marca el inicio de la formación de partículas de polvo del Sahara, un fenómeno atmosférico que se caracteriza por elevar las temperaturas y agravar las alergias.

    Sin embargo, esto no implica el inicio de una temporada en el país, ya que como sostiene la ingeniera Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la mayor incidencia de polvo sahariano sobre la República Dominicana ocurre entre los meses de junio y julio.

    De acuerdo con la especialista, en mayo comienzan a formarse las tormentas de arena que originan el fenómeno en el desierto del Sahara, las cuales desprenden partículas finas que ascienden a la atmósfera y son transportadas por los vientos alisios hacia el océano Atlántico.

    "Cuando se forman las tormentas de arena en el desierto del Sahara y los vientos alisios las arrastran hasta el océano Atlántico, algunas partículas pueden llegar hasta las Antillas Mayores e incluso continuar hacia el sur de Estados Unidos", subrayó.

    No obstante, Ceballos aclaró que la llegada de este polvo al territorio dominicano no es constante ni puede generalizarse, ya que depende de las condiciones atmosféricas y de la intensidad de los vientos.

    En ese sentido, explicó que fenómenos como El Niño pueden influir en la presencia de polvo del Sahara, debido a que alteran el comportamiento de los vientos alisios, reduciendo la cantidad de partículas que llegan a la región.

    En estos momentos, según la ingeniera Ceballos, existe una ligera nube de polvo Sahariano localizada muy al sur de República Dominicana, la cual no llegará al territorio, sino que permanecerá al norte de Sudamérica.

    Mayor densidad

    La mayor concentración de polvo del Sahara en el país se registró en junio de 2020, con niveles de hasta 300 micrones por metro cúbico, según indicó la titular del Indomet.

    Ceballos destacó que, a diferencia de lo que ocurre en África, donde el cielo puede tornarse amarillento por la alta concentración de partículas, en el territorio nacional solo se reciben residuos de este fenómeno.

    Finalmente, señaló que la presencia de polvo del Sahara puede extenderse hasta mediados de septiembre, cuando comienza a disminuir el calor que favorece la formación de tormentas de arena en el desierto del Sahara.

    TEMAS -

      Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con trayectoria en periódicos de la República Dominicana.