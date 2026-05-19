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Vaguada
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Solo Monte Plata permanece en alerta verde

Las autoridades pidieron a los residentes no cruzar ríos o cañadas crecidos

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    Solo Monte Plata permanece en alerta verde
    Monte Plata es la única provincia en alerta este martes 19 de mayo de 2026 en República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantuvo la alerta verde para la provincia Monte Plata ante la posibilidad de que las lluvias provocadas por una vaguada generen crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas.

    En su boletín de la tarde de este martes, el COE descontinuó el nivel de alerta para las provincias Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Duarte, Dajabón y San Cristóbal. 

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    El COE recomendó a los ciudadanos que se encuentran en zonas bajo alerta abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua. También les pidió no hacer uso de balnearios.

    Pronóstico para el miércoles

    El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles predominará "un cielo medio nublado a nublado" con chubascos locales, hacia provincias del litoral costero caribeño y el noreste del país, como consecuencia de una vaguada.

    Indicó que en horas de la tarde, estas lluvias se extenderán hacia otras provincias de la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza.

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