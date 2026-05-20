La llegada de un anticiclón subirá las temperaturas en Europa de aquí a la próxima semana

Las temperaturas en Italia y Alemania también se elevarán, con máximas que superarán los 30º C, lo que marcará un contraste con las condiciones meteorológicas recientes. ( EFE )

Europa vivirá este fin de semana un aperitivo del verano con un aumento significativo de las temperaturas debido a la influencia de un anticiclón que provocará un ascenso térmico generalizado, con temperaturas máximas que en algunas capitales se prevé alcancen e incluso superen los 30 grados centígrados.

El anticiclón generará cielos despejados, con un ambiente cálido, estable y seco en buena parte del continente europeo que registrará un marcado contraste con las condiciones meteorológicas de las últimas semanas, si bien no se descartan algunas nubes e incluso episodios de chubascos en puntos concretos en la costa del Atlántico.

Las previsiones de los distintos servicios meteorológicos europeos apuntan a que la península ibérica registrará las temperaturas más elevadas, que en el caso de España pueden llegar a superar los 34º C ya a partir del jueves sobre todo en zonas del interior y sur peninsular y avisos por calor, de momento, en Andalucía (sur), Extremadura (suroeste) y País Vasco (norte), según la Agencia Estatal de Meteorología española.

Portugal y Francia

En Portugal, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera anuncia 33º C para este mismo miércoles en puntos como Beja, Évora y Santarem y hasta 35º C a medida que avance la semana, aunque en Lisboa la máxima se quedará en los 32º C.

El anticiclón dejará sentir sus efectos también en Francia, sobre todo en la fachada oeste y en el norte del país, que vivirán el contraste de la llegada del calor preveraniego tras un par de semanas sometidos a sucesivos frentes atlánticos de lluvias y temperaturas inferiores a la media.

Méteo France prevé diferencias de temperaturas de más de diez grados entre este pasado martes y el próximo viernes que, el fin de semana, llegarán a los 35º C en Burdeos, 32º C en Toulouse o 31º C en París.

Italia tiene por delante un panorama similar.

Con calor después de un prolongado período de lluvias y ambiente fresco que, de acuerdo con el portal meteorológico iL.Meteo.it, se instalará progresivamente sobre todo en el norte y el centro del país de aquí al fin de semana, cuando Roma y el resto de grandes ciudades italianas sumen registros de hasta 29º C que, lejos de ser repuntes pasajeros, irán incluso en aumento la próxima semana, según el análisis de Centro Meteo Italiano.

Centro y norte de Europa

La anunciada subida de los termómetros ha sido especialmente bien recibida en Alemania que espera celebrar así Pentecostés, con el lunes festivo en todo el país, a pesar de que el Servicio Meteorológico Alemán también adelanta la llegada de algunos chubascos: las máximas oscilarán desde los 30º C del viernes en el centro y sur del viernes hasta los 33º C en puntos de Baviera y Baden-Wurtemberg el lunes y martes de la próxima semana.

Termómetros elevados se podrán encontrar de aquí al próximo lunes también en Austria y Hungría, con hasta 30º C, en la República Checa con hasta 29º C y en Eslovaquia, también con 30º C.

Se espera registros de unos 9 grados por encima de la media en estas fechas en Centroeuropa, aunque aún lejos de sus récords históricos respectivos.

En Bélgica, la subida de temperaturas comenzará el viernes con cielos despejados y hasta 26º C en el centro del país, que aumentarán a lo largo del fin de semana hasta llegar a los 29º C en distintos puntos del interior.

Finalmente, en el Reino Unido, la Oficina de Meteorología Británica señala que el calor comenzará el viernes con un clima cálido y soleado que dejará 28º C, una temperatura que irá en aumento hasta principios de la próxima semana, aunque en principio no se espera que llegue a los 30º C.