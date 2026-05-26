Las temperaturas marcan máximos para mayo en Europa y provocan ya víctimas en Francia

Bañistas disfrutan de un día veraniego en la playa de la Zurriola de San Sebastián mientras un episodio de calor sofocante sacude al país. ( EFE/JUAN HERRERO )

La ola de calor que afecta a buena parte de Europa ha vuelto a elevar las temperaturas hasta niveles récord para un mes de mayo en varios países, ha extendido las alertas de los servicios meteorológicos y ha provocado las primeras muertes en Francia.

Este episodio de calor está relacionado con la presencia de un potente anticiclón que se extiende desde el norte de África hasta las islas británicas.

En Francia, donde ocho departamentos del oeste están en alerta naranja por calor, algo inédito en mayo, han muerto dos personas mientras practicaban deporte, una el domingo, en París, y la otra, el lunes, en Lyon.

Además, cinco personas han fallecido ahogadas mientras se bañaban en varios puntos de Francia.

Según el servicio meteorológico Météo-France, el lunes se registró un récord nacional de temperatura para un mes de mayo.

Se espera que el calor apriete aún más durante este martes, con temperaturas máximas de entre 33 y 36 grados, y que la situación se prolongue hasta finales de semana.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presidirá el jueves una reunión interministerial para analizar si los servicios públicos están preparados para afrontar esta situación.

Noche tropical

En el Reino Unido se ha vivido una 'noche tropical', ya que se ha alcanzado la temperatura mínima más alta para un mes de mayo, según la oficina de meteorología británica (Met, por sus siglas en inglés).

Las temperaturas no bajaron de los 21.3 grados en el sur de Londres, después de que el Reino Unido registrara ayer su día de mayo más caluroso desde que la Met comenzó a recopilar datos.

Se espera que este martes las temperaturas máximas suban aún más, hasta los 35 grados.

En Irlanda se ha alcanzado un nuevo récord de temperatura máxima para un mes de mayo, 28.8 grados, en dos estaciones del suroeste y el centro de la isla, según la Oficina Meteorológica (Met Eireann).

Hasta ayer, el día más caluroso en mayo se había registrado en 1997 en la localidad de Ardfert Liscahane, en el condado de Kerry, con 28.4 grados.

La agencia meteorológica espera que la ola de calor continúe hasta el miércoles, con temperaturas en torno a los 28 grados, y que a partir del jueves la situación cambie con la llegada de lluvias desde el suroeste.

En Irlanda las temperaturas más altas en mayo suelen oscilar entre los 13 y 16 grados.

En España también sigue la ola de calor, con temperaturas máximas que oscilarán este martes entre los 37 y los 39 grados en el sur y el oeste de la península.

Las temperaturas mínimas se mantendrán elevadas, con registros de hasta 21 grados por la noche.

No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas más altas se alcanzarán entre el miércoles y el viernes, con máximas de entre 36 y 38 grados en los valles del Guadiana, el Guadalquivir y el Ebro, que podrían llegar a 40 grados en algunos puntos.

Ante esta situación, para mañana se ha activado el aviso amarillo en las comunidades autónomas (regiones) de Aragón, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja.

En Portugal, las temperaturas llegarán hasta los 38 grados durante este martes, lo que ha llevado a las autoridades a poner en aviso amarillo a siete regiones del centro y el sur del país.

En este contexto, una decena de localidades del sur, en el Algarve, están en situación de alerta máxima ante el riesgo de incendio.

Según los servicios meteorológicos, la ola de calor se alargará, al menos, hasta el jueves en Portugal.