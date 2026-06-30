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República Dominicana registra la temperatura más alta en lo que va de 2026

Indomet informó que la estación de Sabaneta alcanzó los 39.9 grados Celsius

  • Paola Wisky - Twitter
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República Dominicana registra la temperatura más alta en lo que va de 2026
El registro de la temperatura se produce en momentos en que la NOAA prevé calor severo en el centro y norte de la República Dominicana. (DANIA ACEVEDO)

República Dominicana registró el lunes la temperatura máxima más alta en lo que va de 2026: 39.9 grados Celsius, informó este martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). El dato surge en momentos en que se proyectan episodios de "calor severo" durante las primeras semanas de julio.

A través de sus redes sociales, el organismo indicó que la estación meteorológica de Sabaneta, Santiago Rodríguez, registró la temperatura récord, que "refleja las condiciones de intenso calor que afectan al país".

El organismo recomendó a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

En su informe de hoy, el Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica elevada debido a la combinación de la humedad, la época del año y la presencia de polvo del Sahara

Proyectan "calor severo" para julio

Un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) proyecta episodios de "calor severo" en varios puntos de la República Dominicana durante las primeras dos semanas de julio.

El informe "Pronósticos de riesgos por calor en el Caribe", desarrollado por el Centro de Predicción Climática de la NOAA, indica que durante las semanas del 1 al 7 y del 8 al 14 de julio existe una mayor probabilidad de "calor severo" en el centro y norte de la República Dominicana.

En tanto, en zonas del noroeste del país hay proyecciones de "calor extremadamente severo".

El documento indica que la circulación de bajo nivel transportará aire marítimo desde el Atlántico Norte, lo que favorecerá una masa de aire más húmeda sobre la República Dominicana y Jamaica, creando condiciones propicias para el desarrollo convectivo en la región.

Sin embargo, el pronóstico de precipitación muestra una probabilidad de 50 % o más de lluvias por debajo de lo normal en Bahamas, el archipiélago de Lucaya, Jamaica, la República Dominicana y las Antillas Menores. 

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Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.