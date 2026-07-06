EE. UU. prevé una ola de calor marina en el 40 % de la superficie oceánica del mundo

La advertencia de "calor excesivo" cubre los condados de Miami-Dade, Monroe, Broward y Palm Beach, todos en el sur de Florida. ( FUENTE EXTERNA )

Una ola de calor marina podría cubrir este año hasta el 40 % de la superficie global de los océanos, con afectaciones en especial en el Pacífico, pronosticó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en inglés).

Las olas de calor marinas, periodos prolongados en los que la temperatura del agua está por encima de lo usual, afectaron ya al 28 % de los océanos globales en mayo, según el último reporte de la NOAA, que detectó estos fenómenos en el Pacífico, la región de la Extensión de Kuroshio, el mar Mediterráneo y el Atlántico.

El organismo vinculó este incremento, entre otros factores, a El Niño, un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos, y que este año se formó con la expectativa de ser "muy fuerte" y un periodo "prolongado" de temperaturas por encima del promedio.

La NOAA, con sede en Miami, emitió un aviso el 11 de junio por la formación de El Niño al predecir que se intensificará de un nivel de moderado a fuerte en el otoño, con un 63 % de probabilidad de que las temperaturas de la superficie marítima excedan los 2 grados centígrados sobre lo usual en su área de impacto en el Pacífico.

Impactos y riesgos

Para países en su zona de influencia, como Estados Unidos, esto implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual, apuntó la NOAA, aunque también implicará más tormentas en el sur del país norteamericano, riesgos de inundaciones, y una posibilidad mayor de ciclones tropicales en el Pacífico.

Organizaciones climáticas no gubernamentales alertaron de los efectos del calor en los océanos, como Climate Central, que elaboró un estudio que mostró que los días con niveles extremos en los mares se han triplicado desde 1970, según indicó en un comunicado.

La nueva investigación, publicada en el journal Science Advances, reveló que el aumento del nivel del mar causado por el ser humano es detectable en el 97 % de los sitios de mareógrafos globales consultados, y que el cambio climático fue responsable del 58 % de los días con niveles de agua extremos entre 2000 y 2018.

"Los efectos del cambio climático causado por el hombre ya están aquí. Continuaremos enfrentando amenazas crecientes, como el aumento de los riesgos de inundaciones costeras, a menos que reduzcamos de manera inmediata y drástica nuestra contaminación climática", comentó Daniel Gilford, científico climático de Climate Central.

Los pronósticos trascienden mientras Estados Unidos y Europa han afrontado olas de calor en las últimas semanas con temperaturas récord que han superado los 40 grados centígrados, lo que ha provocado decenas de muertes.