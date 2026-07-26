¿Cómo estará el clima este domingo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Marlies Mejías de Cuba obtiene la medalla de oro en la competencia Contrareloj individual femenino en Ciclismo ruta, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( EFE )

Santo Domingo arriba a un día más como sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para este domingo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que predominará un ambiente caluroso y el cielo se mantendrá despejado en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, el organismo prevé que después del mediodía, una vaguada en altura y los efectos asociados al ciclo diurno favorezcan incrementos de la nubosidad, provocando aguaceros aislados con posibles tronadas sobre las provincias Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

Las precipitaciones disminuirán al iniciar la noche. No obstante, podrían registrarse chubascos aislados en localidades cercanas al litoral costero sur, incluyendo sectores del Gran Santo Domingo.

Seguirá el calor

El organismo indicó que las temperaturas continuarán elevadas, con mínimas entre 23 y 25 °C y máximas entre 33 y 35 °C.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir suficiente agua, vestir ropa holgada, ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol sin protección, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, señaló que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables a las altas temperaturas.

Onda tropical el lunes

Para el lunes, el Indomet informó que una onda tropical se acercará al país. Sin embargo, el contenido de humedad continuará bastante reducido, por lo que solo se prevén chubascos dispersos y posibles tronadas durante la tarde y las primeras horas de la noche en localidades del sureste, suroeste y la cordillera Central.

Para el martes prevé que el contenido de humedad continuará limitado en la masa de aire, debido a los efectos de un sistema de alta presión sobre el Atlántico Norte. De acuerdo con el organismo, solo podrán ocurrir chubascos aislados y posibles tronadas en la tarde hacia provincias en el noreste, sureste y la cordillera Central de la nación.