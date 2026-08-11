OMM: pese a la ola de calor, las subidas de temperaturas con El Niño aún están por llegar

Los visitantes de un parque beben y llenan sus botellas de agua en una fuente durante ola de calor en Londres, Gran Bretaña. ( EFE )

Aunque regiones como Europa Occidental están afectadas este verano por olas de calor encadenadas y graves sequías, las subidas de temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño aún están por llegar y su influencia se notará desde finales de año, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

"Con el Niño ya establecido en el Pacífico, esperamos observar un repunte de las temperaturas mundiales. Las más altas tienden a producirse después de que haya alcanzado su máximo, normalmente entre noviembre y enero", explicó en rueda de prensa el jefe de información climática de la OMM, John Kennedy.

El experto señaló que las actuales olas de calor en Europa Occidental son más bien producto del calentamiento global a largo plazo producido por el efecto invernadero, combinado con un patrón persistente de sistemas alternos de altas y bajas presiones que se extienden por todo el hemisferio norte.

"En julio las altas presiones (asociadas a temperaturas elevadas) afectaron simultáneamente a Europa occidental, América del Norte y Asia Central, y en agosto las mismas zonas se han visto afectadas al igual que partes del este asiático", detalló.

Pronóstico climático global

Según informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, Europa Occidental vivió su periodo junio-julio más cálido desde que existen registros, y a escala mundial fue el segundo julio más cálido de la historia, con una temperatura media 1,47 grados centígrados superior a la media preindustrial (1850-1900).

En estos momentos la región se enfrenta a la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas superiores a los 35-36 grados en países como Francia, Suiza o Reino Unido, indicó la portavoz de la OMM Clare Nullis en la misma rueda de prensa.

Las altas temperaturas se ven acompañadas de una ausencia de precipitaciones visible, por ejemplo, en los bajos caudales de grandes ríos europeos como el Sena, el Rin o el Danubio.

"En algunas partes de Europa el déficit es grande y se ha ido acumulando durante varios meses, por lo que no va a bastar una tormenta de verano para recuperar los niveles de los ríos y la humedad del suelo", señaló Nullis.

Países como Hungría, Serbia y otros de la costa adriática han estimado que serían necesarios entre 250 y 350 milímetros de precipitaciones adicionales, una cantidad considerable, para normalizar el déficit, agregó la portavoz.

Mientras Europa enfrenta calor y sequía, advirtió, otras latitudes sufren fuertes lluvias monzónicas, con riesgo de crecidas esta semana en el sureste asiático y el subcontinente indio.