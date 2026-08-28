Tormenta tropical Dolly aún no representa una amenaza para República Dominicana

Segpun el Indomet, la tormenta tropical Dolly continúa desplazándose rápidamente hacia el oeste mientras permanece a más de 1,800 kilómetros de las Antillas Menores. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA NOAA )

La tormenta tropical Dolly continúa desplazándose rápidamente hacia el oeste mientras permanece a más de 1,800 kilómetros de las Antillas Menores, informó este viernes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que estableció una advertencia ante la evolución del fenómeno.

En su boletín número 3, emitido a las 7:00 de la mañana, el organismo explicó que una advertencia significa que el ciclón tropical por el momento no representa peligro para República Dominicana. Sin embargo, recomendó a la población mantenerse atenta a la evolución y desarrollo del sistema debido a su ubicación y trayectoria pronosticada.

A esa hora, el centro de Dolly estaba localizado cerca de la latitud 14.5 norte y longitud 44.8 oeste, aproximadamente a 1,840 kilómetros al este de las Antillas Menores.

La tormenta se desplazaba hacia el oeste a unos 39 kilómetros por hora y se espera que mantenga ese movimiento durante los próximos días, acercándose al arco de las Antillas Menores durante el fin de semana.

Poca variación en su intensidad

Dolly mantiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con ráfagas superiores, y el Indomet pronostica poca variación en su intensidad durante las próximas 48 horas. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 185 kilómetros al norte de su centro y su presión mínima central es de 1007 milibares.

Un boletín anterior del Centro Nacional de Huracanes había señalado la posibilidad de que las lluvias asociadas a Dolly o sus remanentes alcanzaran Puerto Rico y La Española entre el domingo y el lunes.

El Indomet informó que su próximo boletín sobre Dolly será emitido este viernes a la 1:00 de la tarde.