¿Qué es el fenómeno meteorológico El Niño?

En los próximos meses, el fenómeno meteorológico conocido como El Niño se intensificará aún más, hasta ser muy fuerte y persistir al menos hasta febrero próximo, alterando las pautas de lluvias y temperaturas en todo el mundo: pero, ¿qué es exactamente?.

El Niño es una de las fases de un patrón climático de origen natural llamado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En concreto, este fenómeno que suele aparecer entre cada dos y siete años, provoca un aumento de las temperaturas de las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial y, al mismo tiempo, conlleva cambios en la atmósfera situada sobre sus aguas.

En esta ocasión, la fuerza que tomará El Niño se originará en parte por las temperaturas excepcionalmente altas en el Pacífico tropical -que del lado latinoamericano baña Ecuador, Colombia o Perú- y se prevé que alcance su apogeo a finales de este año, aunque sus efectos se seguirán sintiendo bien entrado 2027.

1. El Niño y La Niña

Existe otra fase en el patrón climático ENOS, conocida como La Niña, cuya diferencia es la temperatura: El Niño es fase cálida, mientras que La Niña es fase fría.

Un episodio de El Niño puede durar hasta año y medio, mientras que La Niña hasta tres años.

Fueron los marineros y los pescadores de la región los que, al constatar que una corriente cálida provocaba una reducción de las capturas por lo general en fechas cercanas a Navidad, decidieron bautizar este fenómeno como El Niño en alusión al niño Jesús, recoge la OMM.

2. Calienta todo el planeta

Los episodios de El Niño alteran los patrones de temperatura y modifican la distribución de las precipitaciones en diversas regiones y, por lo general, ejercen un efecto de calentamiento del clima mundial, cuyos efectos se producen un año después.

Así, el 2024 fue el año más cálido desde que existen registros por la combinación de El Niño de 2023/24 y el cambio climático.

Este año, uno de los valores más alarmantes entre los científicos es el aumento excesivo de las temperaturas del mar incluso debajo de la superficie, donde en algunas zonas han superado la media en más de 8 grados.

3. Muchas zonas de acción

El Niño se asocia a un aumento de las precipitaciones y las inundaciones en algunas zonas de América del Sur, África oriental y el sur de los Estados Unidos.

Y también a la sequía en el este y el norte de Australia, Indonesia, el sur de África y partes del sur de Asia; así como a una menor actividad de huracanes en el Atlántico.

4. Afecta a la sociedad

Desde una perspectiva social, el impacto más grave es la disminución de la producción agrícola, con lo cual las comunidades pierden su acceso a los alimentos y en el resto del mundo los precios aumentan.

Este año, en regiones de Centroamérica la alteración de las lluvias ha provocado una fuerte sequía y escasez de agua, lo que ha sido catastrófico para los cultivos de maíz y ha afectado a miles de familias campesinas.

En la India, las lluvias del monzón (causadas por cambio estacional en dirección de vientos) han estado por debajo de lo normal en agosto y se espera que estas condiciones se mantengan en septiembre, lo que también tendrá efectivos perjudiciales en la agricultura.

5. No es sinónimo de desastre

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, aseguró este jueves que pese a que este El Niño vaya alcanzar intensidad muy fuerte, no significa que vaya a suponer una catástrofe.

"No significa que exista una probabilidad del 100 % de que se produzca una inundación, una sequía o incluso una ola de calor en un país determinado", declaró.

"Tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias para evitar que los peligros relacionados con El Niño se conviertan en una crisis", añadió.

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