×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Francia
Francia

Un nuevo episodio de calor deja temperaturas inéditas para septiembre en el sur de Francia

Este verano meteorológico hubo en Francia 53 días en tres olas calor, lo que significa un récord desde que comenzaron los registros en 1900

    Expandir imagen
    Un nuevo episodio de calor deja temperaturas inéditas para septiembre en el sur de Francia
    Una pareja pasea por Sevilla bajo una sombrilla, este jueves. (EFE/RAUL CARO)

    El nuevo episodio de calor intenso dejó temperaturas de unos 40 grados en varios puntos del sur de Francia, con varios registros inéditos para un mes de septiembre, tras un verano meteorológico que fue de récord desde que se tienen datos históricos con 53 días de olas de calor.

    De acuerdo a los datos provisionales recopilados por el servicio público Météo-France, el sábado durante la tarde se registraron hasta 39.4 grados en Perpiñán (sur), un valor nunca visto para el mes de septiembre en la zona.

    También se vieron temperaturas inéditamente altas para esta época del año en Narbona (37.8 grados), Nîmes (37 grados), o Bormes-les-Mimosas (38.1).

    • En la jornada del viernes, el termómetro ya se había situado en niveles sin precedentes en puntos del sur de Aquitania, Occitania y el valle del Ródano, con la máxima (40.2 grados) anotada en Céret (Pirineos Orientales), informó el organismo meteorológico francés.
    RELACIONADAS

    53 días de calor

    Este domingo, este episodio de calor que comenzó el jueves pasadoMétéo-France no lo cataloga como "ola"— prosigue y provocará un aumento del mercurio en la mitad norte del país, que no obstante se ve mucho menos afectada por este fenómeno.

    Se prevé que el calor intenso se extienda hasta Bretaña, Normandía e Isla de Francia (la región donde se encuentra París), donde se esperan temperaturas de entre 30 y 32 grados.

    Este verano meteorológico hubo en Francia 53 días en tres olas calor, lo que significa un récord desde que comenzaron los registros en 1900.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 