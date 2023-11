Pagos Electrónicos: La Transformación Digital del Sector Financiero en República Dominicana

Un GPT para ti. Sam Altman, fundador de OpenAI, presentó "GPT Builder" una herramienta que tienen la capacidad de crear versiones personalizadas de su chatbot de inteligencia artificial a las cuales han llamado "GPTs"; esto creará un mercado para que las personas comercialicen sus creaciones, y la empresa pagará a los desarrolladores por su uso, según anunció Altman. El gran atractivo de esta nueva herramienta es que los usuarios no necesitarán programar a través de códigos, sino que la crearán hablando y explicándole a la plataforma las necesidades y capacidades que quieren que tenga el "GPTs". "En última instancia, solo tendrás que pedirle a la computadora lo que necesitas y realizará todas esas tareas por ti", dijo Sam Altman. OpenAI también presentó una actualización aún más poderosa de ChatGPT conocida como GPT 4-Turbo y anunciaron una reducción en los precios de su software.



Google Pay RD. Desde ya los dominicanos y dominicanas podrán incluir sus tarjetas en la billetera digital "GooglePay", permitiendo así que los titulares de las tarjetas puedan realizar pagos sin contacto de manera sencilla y segura en dispositivos con sistema operativo Android y relojes inteligentes con WearOS. Esta tecnología es utilizada en otros países y da la facilidad de que los usuarios no tengan que pasar sus tarjetas a terceros y a pagar con el móvil, que siempre lo tenemos a mano. Desde ya los usuarios de Android pueden descargar y utilizar la aplicación. Será cuestión de tiempo para que Apple haga su movida y habilite el ApplePay en nuestro país.



Usuarios vs anuncios. YouTube está tomando medidas más estrictas contra los usuarios que utilizan bloqueadores de anuncios, impidiéndoles ver videos en la plataforma. La empresa afirma que los bloqueadores de anuncios violan sus términos de servicio y perjudican los ingresos de los creadores. Sin embargo, en la Unión Europea (UE), defensores de la privacidad argumentan que el sistema de detección de bloqueadores de anuncios de YouTube es una violación de la privacidad y las leyes de la UE. Si la Comisión Europea determina que el sistema de detección de bloqueadores de anuncios de YouTube infringe la Directiva de Privacidad Electrónica, podría multar a YouTube y obligar a cambiar esta característica.