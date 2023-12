Compra ahora y pagas después (BNPL): el ascenso de un nuevo paradigma financiero

Google Responde. Los primeros intentos de respuesta de Google al éxito en el desarrollo de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) logrado por la organización OpenAI con un GPT no estaban a la altura y lejos de lo que había logrado Sam Altman y su equipo; sin embargo, la pasada semana el nuevo modelo de IA del gigante de búsquedas salió a la luz, Gemini. Es bueno entender que el modelo no es un chat bot como el que utilizamos con ChatGPT, Bing o el mismo Bard (Google), sino que son la tecnología detrás de estas herramientas. Gemini es multimodal, pudiendo trabajar con diferentes tipos de contenido y combinarlos. Google quiere que Gemini sea utilizada e integrada en herramientas y API, que desarrolladores puedan crear sus propios modelos de IA utilizando con base su modelo. Google aseguró que Gemini supera en casi todas las evaluaciones a ChatGPT 4, y alardean de que tienen el modelo más poderoso del mercado; su versión "nano" será utilizada en móviles, en especial en los teléfonos Pixels. Pero no se sorprendan si OpenAI actualiza durante el primer trimestre del año 2024.