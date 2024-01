Blockchain: una tecnología desaprovechada con grandes posibilidades

El acelerado sector tecnológico tiene la capacidad de crear grandes e interesantes invenciones que pueden ser disruptivas para diferentes segmentos del mercado y del día a día de los ciudadanos; sin embargo, es igual de común que muchas de estas tecnologías no logren ser aprovechadas en su totalidad por múltiples razones, y una de ellas es el "blockchain".

¿Qué es?

De manera sencilla y práctica, el blockchain es una tecnología para el almacenamiento y transferencia de datos que se realiza de manera descentralizada, es decir, la base de datos está distribuida entre todos los participantes y no en un solo servidor; los datos se organizan en bloques ordenados cronológicamente y están protegidos criptografícamente.

Cada "bloque" tiene un código único llamado "hash", el cual sirve para identificarlo y diferenciarlo.

La maravilla de esta tecnología es que cada una de las transacciones que se realiza es validada y guardada por la red en cada uno de los nodos.

Aunque la tecnología blockchain es conocida por ser utilizada en el segmento de las criptomonedas, las aplicaciones que puede tener pueden ser diversas y beneficiosas.

Ventajas

Este tipo de tecnología tiene múltiples ventajas que motivan su utilización y aplicación en sectores importantes del mercado. La seguridad y la transparencia son de los principales beneficios, ya que cada bloque tiene su hash y también el hash del bloque anterior, creando una cadena de bloques desde el origen de la red; de esta forma se garantiza la integridad de los datos, y si alguien intenta modificarla o borrarla, se rompería la cadena y se detectaría el fraude.

La descentralización es otro de los grandes beneficios, ya que, al no depender de un único servidor, es mucho más resistente a los ciberataques.

¿Quiénes pueden utilizar Blockchain?

La implementación de la tecnología blockchain tiene un potencial enorme para revolucionar múltiples industrias, como los servicios financieros, los cuales pueden mejorar la seguridad en las transacciones locales e internacionales.

También el sector salud puede beneficiarse para la creación de registros médicos seguros y transparentes. Mientras que la cadena de suministro puede aplicar y aprovechar las capacidades de rastreo de productos, garantizando la seguridad de los productos y la reducción de pérdidas.

También, el sector público puede aprovecharse de este tipo de tecnología para la gestión de contratos públicos y la simplificación de trámites administrativos. También la creación y almacenamiento de información de identidad personal.

Por ejemplo, los sistemas de votación también pueden utilizar este tipo de tecnología para crear un sistema más transparente y seguro.

Otros sectores que pueden beneficiarse son el legal, mediante la creación de contratos inteligentes en los que se almacenen en blockchain, y las distintas partes del contrato, como los términos de condiciones, transferencia y entrega de bienes y servicios, puedan ser rastreados.

El sector de la música también puede beneficiarse y utilizar este tipo de tecnología tanto para el registro de los derechos de autor como para la entrega de los pagos de regalías o facilitar la distribución de la música, sin intermediarios.

Por qué no se ha masificado

Como he explicado anteriormente, la tecnología tiene un potencial enorme, pero igualmente tiene diversos retos que han convergido para que su uso masivo no sea aprovechado.

La complejidad técnica de esta tecnología requiere de conocimientos y competencias tanto para entenderla, conocer sus beneficios y aplicaciones como también para su utilización. Este desconocimiento de información genera desconfianza y resistencia al cambio.

Como toda tecnología que impacta a sectores productivos de la sociedad, hay un tema de regulación. Para Blockchain no existe un marco jurídico claro ni homogéneo que regule su implementación y uso. Además, situaciones de su uso podrían entrar en conflicto con leyes existentes de propiedad intelectual o prevención de lavado de dinero.

Otro reto tiene que ver con la cantidad de protocolos y estándares que existen, lo cual dificulta la interoperabilidad de los sistemas, su compatibilidad, integración y la colaboración.

Nos sentamos a conversar con Diego García Meléndez, abogado especializado en derecho financiero y de nuevas tecnologías, y este aseguró que existe la falacia de que el "blockchain no está regulado", lo cual conduce a dos interpretaciones erróneas, como de que todo lo relacionado con el blockchain es ilegal o que todo está permitido, pero que el Estado no puede intervenir.

Continuó aclarando que "las leyes, por su propia naturaleza, son de cumplimiento obligatorio. El hecho de que no exista una ley especial para blockchain no quiere decir que todo lo que se haga con o en un blockchain queda exento de su cumplimiento. De hecho, es inusual que un Estado – incluyendo el dominicano – regule una tecnología. Lo que sí suele ocurrir es que los Estados regulen o prohíban ciertas actividades o hechos independientemente de la tecnología utilizada para los mismos. Así lo evidencian las acciones recientes de la SEC contra personas o sociedades que ejecutaban actividades relacionadas a valores negociables bajo el alegato de que el crypto no escapa de la regulación de estos valores."

La tecnología Blockchain tiene el potencial para revolucionar diversos sectores del mercado, a través de un incremento en la seguridad, la descentralización y transparencia. Como sociedad, debemos aprovechar sus beneficios y superar los retos de desconocimiento y resistencia al cambio; por lo tanto, la colaboración entre los sectores públicos y privados es esencial para lograr su masificación.

