De víctimas del sargazo a maestros de su manejo

Las imágenes llegaron esta semana desde Las Galeras: niños caminando sobre una capa de sargazo tan densa que parecía tierra firme, no mar. Al mismo tiempo, videos de Playa Ermitaño en Las Terrenas mostraron la misma escena. Ambas playas están en Samaná, costa norte, una zona históricamente poco expuesta al sargazo, y mientras se desarrolla esta temporada, el sargazo ya está penetrando playas nuevas. No debería sorprendernos.

Formo parte del consejo asesor del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de la Florida (USF), como parte del proyecto MERHAB financiado por la NOAA. En nuestra última reunión compartieron un dato asombroso: en los últimos quince años, la masa total de sargazo en el Gran Cinturón de Sargazos del Atlántico se ha duplicado cada tres a cuatro años. No es un fenómeno estático que golpea siempre las mismas playas. Es una tendencia creciente, y la conclusión lógica es que Las Galeras y Las Terrenas no fueron una anomalía. Son el nuevo patrón.

La pregunta no es si el sargazo va a seguir llegando a nuevas costas, sino si el país va a estar preparado.

En agosto, Grupo Puntacana fue anfitrión de dos delegaciones internacionales que llegaron específicamente para aprender cómo manejamos esta crisis: una organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y financiada por el gobierno de Japón, con representantes de seis países del Caribe oriental. La otra, del proyecto BioWaste Caribbean de la cooperación alemana GIZ, trajo una delegación de Granada. También recibimos representantes de Puerto Rico, Guadalupe, Martinica, y altos oficiales de Barbados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/columna-jake-kheel-5-506457be.jpg Personal de la empresa Desmi, suplidor de barreras. (GRUPO PUNTACANA)

No vinieron a otra conferencia de sargazo. Ambos programas ya invirtieron en barreras, sistemas de recolección, y equipos especializados de limpieza de playa. Vinieron a Punta Cana a entrenarse en cómo emplear estas herramientas correctamente, porque llevamos más de una década liderando esto.

Ante el resto del Caribe y donantes internacionales, Grupo Puntacana se ha convertido en el laboratorio de soluciones de sargazo, y ahora comparte lo aprendido con toda la región. Queda por verse si República Dominicana la va a aprovechar tanto como los países que nos visitan.

El país tiene otra ventaja que muchos desconocen. DESMI, la empresa danesa que se ha convertido en el suplidor más grande de barreras en la región, instaló una planta de ensamblaje en Verón, Punta Cana, que visitamos esta semana junto a las delegaciones caribeñas. Las barreras que antes había que importar completas ya se pueden ensamblar en el país, generando nuevos empleos locales en el proceso, y desplegar con rapidez. De hecho, barreras ensambladas en Verón ya se están instalando en Uvero Alto por un grupo de diez hoteles, otra muestra de inversión y cooperación del sector privado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/columna-jake-kheel-3-33c02ffe.jpg Jake Kheel en instalaciones de la empresa Desmi. (GRUPO PUNTACANA)

Todo esto, la inversión regional, la planta local, el liderazgo de más de una década, ha ocurrido sin incentivos fiscales, sin zonas económicas especiales, sin apoyo estructural del gobierno. Lo construimos porque no teníamos otra opción.

Imaginemos lo que sería posible si eso cambiara. Con respaldo adecuado, República Dominicana no solo podría convertirse en el centro de distribución regional de barreras para el Caribe. Podría convertirse en el centro de conocimiento regional en gestión, recolección y valorización de sargazo, liderando no solo la contención, sino todo el espectro de soluciones que esta crisis exige.

En noviembre de 2020, el Ministerio de Turismo y Asonahores acordaron crear un fondo para atender la crisis del sargazo. Casi seis años después, todavía quedan unos US$9 millones del gobierno sin usar, a la espera de una "solución definitiva". Considerando la complejidad y la naturaleza recurrente del sargazo, si ese sigue siendo el criterio, esos recursos difícilmente llegarán a utilizarse.

Lo más próximo a una "solución definitiva" de la crisis de sargazo es implementar estrategias efectivas de gestión, como las que hemos desarrollado en Grupo Puntacana y que deben replicarse en el país con esos recursos. Es momento de dejar atrás la parálisis por análisis y actuar de manera proactiva. Nueve millones de dólares es una fracción de lo que se necesita, pero sería un excelente inicio.

Punta Cana ha servido de punta de lanza contra el sargazo. Espero equivocarme, pero es probable que el sargazo siga expandiéndose y se convierta en una crisis verdaderamente nacional, no solo del este y sur del país. Esa situación demanda urgencia y un trabajo colaborativo entre el sector privado, público y la sociedad civil durante todo el año. Hay que dejar atrás las conferencias internacionales y las respuestas reactivas ante cada arribazón, y ponernos manos a la obra en una estrategia nacional contra el sargazo.