Gatos sin pelos en la lengua

La lengua de los gatos está cubierta de cientos de espinas puntiagudas curvadas en la misma dirección llamadas papilas (con esto queda claro que no son pelos lo que tienen en la lengua). Estas finas estructuras contienen una cavidad vacía en la punta que desempeña un papel clave en el aseo felino.

Cada cavidad en forma de “U” se encarga de recoger saliva de la boca para luego distribuirla por el pelo en los lengüetazos. Un equipo de investigadores ha estudiado las lenguas de seis especies de félidos y revela por primera vez la existencia de una cavidad interna en cada papila que recoge la saliva de la boca y la distribuye en el pelaje a través de los lametazos.

Según el estudio titulado Cats use hollow papillae to wick saliva into fur y publicado recientemente en la revista Proceedings Of The National Academy of Sciences, estas finas estructuras desempeñan un papel clave en el aseo felino.

Además, con cada lametón, la lengua deposita cerca del 50% del fluido en el pelaje para refrescarse y regular la temperatura corporal.

Los gatos emplean hasta un cuarto de su tiempo en lamerse para eliminar las pulgas, limpiarse y refrescar el pelo que recubre su cuerpo.

El alivio que experimentan los gatos tras el aseo depende de si las papilas pueden penetrar en el pelaje hasta llegar a la piel. Esto explica por qué a algunas especies de gatos domésticos, como los gatos persas de pelo largo, les cuesta mucho acicalarse.