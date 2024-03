¿Quién fue José Francisco Peña Gómez?

"Un líder no puede tener resentimiento ni rencor anidado en el fondo de su corazón, tiene que ser bondadoso como el buen padre de familia que recibe en el seno del hogar al hijo descarriado que salió y volvió", dijo José Francisco Peña Gómez en un discurso en 1993.

Este político dominicano, maestro, abogado y líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), nació un día como hoy, 6 de marzo de 1937, en el seno de una familia pobre, en el Cruce de Guayacanes, Mao, provincia Valverde, en una época hostil, cuando el país se encontraba bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo.

Hace 87 años, vio la luz del sol por primera vez. Considerado un líder político por el papel desempeñado durante la Guerra Civil de 1965, donde hizo un llamado al pueblo a movilizarse en defensa de la constitucionalidad y su participación en la política dominicana.

Vida y política

Hijo de campesinos haitianos de bajos recursos que tuvieron que huir debido a la persecución de Trujillo en 1937, durante la matanza de esos nacionales ocurrida en el país. Sin la protección de su padre, y junto a su hermano Domingo, fue acogido por la familia Peña Gómez en Mao y, posteriormente, por otra familia de la localidad.

A pesar de las dificultades que atravesó a lo largo de su vida, se formó en Derecho en la Universidad de Santo Domingo (hou UASD), posteriormente estudió Ciencias Políticas en San José, Costa Rica, en 1961. Continuó su capacitación en 1962 en Harvard University y Michigan State University.

Desde 1952 hasta 1961 se dedicó a ser maestro y alfabetizador en diferentes centros educativos en Mao y San Cristóbal.

Su capacitación le permitió lograr el ascenso político, pasando de ser director de la Oficina del Pueblo en el gobierno Constitucional de Juan Bosch, a secretario de Prensa y Propaganda del Partido Revolucionario Dominicano (1963), para luego dirigir junto a Bosch este partido. Tras el exilio de Bosch se convirtió en líder del PRD.

Resultó electo como alcalde por el Distrito Nacional en el período 1982-1986. Mientras que en el 1990 participó en las elecciones como candidato a la Presidencia, en ese entonces el partido estaba dividido y el quedó en tercer lugar con el 24 % de los votos.

Cuatro años después, en 1994, se postuló nuevamente, pero por las irregularidades en los comicios no aceptó los resultados. Compitió con el entonces presidente Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Ante la situación se firmó el "Pacto de la Democracia", con el que se acordó la no reelección presidencial, la realización de una segunda vuelta de no lograrse el 50 más 1 de los votos y la programación de una nueva contienda electoral a celebrase de forma anticipada en 1996.

En ese año volvió a la contienda como candidato presidencial, y aunque todo parecía estar a favor de Peña Gómez, resultó electo Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con el apoyo de Joaquín Balaguer y Juan Bosch, sin embargo, se convirtió en el político con más votos en la historia electoral del país, con un 50 %.

Muerte

Peña Gómez no cumplió su sueño de ser presidente de La República. Dos años después de las últimas elecciones, el 11 de mayo de 1998, murió en Cambita Garabito, provincia San Cristóbal, a causa de un edema pulmonar, como consecuencia del cáncer de estómago que padecía.