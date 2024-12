¿Cuál fue el primer asentamiento español en América, Fuerte Navidad o La Isabela?

Este 5 de diciembre se cumplieron 532 años de la llegada de Cristóbal Colón a Quisqueya, territorio que el marino bautizaría como La Española y que hoy es compartido por República Dominicana y Haití. Luego, los españoles decidieron establecerse en una zona del cacicazgo Marién, en lo que es hoy el lado haitiano de la isla, de manera provisional, debido al naufragio de la nave Santa María, la más grande de las tres que vinieron en el primer viaje a América.

Pero, ¿eso significa que los españoles se establecieron primero allí y no en lo que hoy es Puerto Plata?

Un mensaje publicado este 5 de diciembre por la Embajada de España en Haití causó revuelo. Al recordar este hecho histórico, la Embajada señalaba que "en la costa norte de Haití se estableció el primer asentamiento español en América: el Fuerte Navidad (que fue levantado cerca de lo que hoy es Cabo Haitiano, zona que en esa época pertenecía a Marién, uno de los cinco cacicazgos en que estaba dividida la isla)".

El mensaje, que luego fue borrado tras causar una enconada polémica en las redes sociales, pues muchos dominicanos entendieron que faltaba a la verdad al descartar a la zona La Isabela como primer asentamiento español en el Nuevo Mundo, no trató el tema a fondo ni dio el contexto histórico.

Para aclarar el tema, Diario Libre consultó varias fuentes expertas, entre ellas el historiador y analista internacional Iván Gatón, quien aseguró que el Fuerte Navidad, construido en el lado haitiano de la isla, se trató de un asentamiento provisional, pero que el primer asentamiento real fue establecido en La Isabela (en lo que hoy es la provincia Puerto Plata).

¿Por qué fue provisional el Fuerte Navidad?

En la Nochebuena de 1492, luego de haber arribado a la isla, encalló la nao Santa María, en la que navegaba el Almirante, y con los restos de esa embarcación que había naufragado, fue construido el fuerte que se llamó Fuerte Navidad, debido a la época en que ocurrió el incidente.

Te puede interesar Hoy se conmemoran 532 años del "descubrimiento" de la isla La Española

Gatón señala que en el fuerte se quedaron 40 españoles al mando de un español llamado Diego de Arana.

"Se le puede llamar, digamos que, un asentamiento provisional para los marineros que no cabían en La Pinta y en La Niña (embarcaciones)... Colón dejó allí un campamento provisional, que se construyó con los restos de la Santa María que había naufragado y como no cabían en La pinta y en La Niña, tuvieron que dejarlos", indicó.

Resalta que incluso cuando Colón regresó en su segundo viaje en 1493 el Fuerte Navidad estaba destruido y los españoles que se había quedado estaban muertos. Al preguntar al cacique Guacanagarix (quien se encontraba herido), este le habría dicho a Colón que quien hizo el asalto fue el cacique Caonabo.

Fuentes históricas señalan que un hermano de Guacanagarix y varios taínos les informaron que los españoles habían empezado a reñir entre sí después de la partida de Colón, y que habían tomado mujeres nativas, tras lo cual el cacique Caonabo había incendiado el fuerte.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/04/iván-gatón-subida-el-04052022-fuente-externa-ff8c6ab1.jpg El analista Iván Gatón. (ARCHIVO)

Ante el evidente peligro de que Caonabo volviese a atacar la zona, Colón y los españoles decidieron buscar un emplazamiento más seguro que la zona del Fuerte Navidad hacia el este y allí fundar la primera ciudad española en el Nuevo Mundo, denominada como La Isabela.

El primer asentamiento en el Nuevo Mundo fue La Isabela

La Isabela fue el primer asentamiento europeo con características permanentes en el Nuevo Mundo.

Gatón explicó que "la gente vive confundida, porque la gente cree que Colón, donde se estableció el primer asentamiento, fue en lo que hoy es Haití".

"Es en La Isabela donde se establecen los primeros europeos que vienen a América. Es en la Isabela. La primera vez que viene población a vivir a América de mudanza, con gallinas, con su caballo, con su vaca, con su producción agrícola, es en La Isabela", destacó.

Agrega que fue al regreso de Colón en su segundo viaje, con 1,500 personas, que este "se establece en la Isabela. La primera villa con población de todo tipo de personas como artesanos, agricultores, las primeras vacas, las primeras gallinas, los primeros productos europeos, fue a orillas del río Bajabonico".

A la llegada de Colón no era ni Haití ni RD, sino una isla

Gatón resaltó que a la llegada de Colón la isla estaba dividida en cinco cacicazgos que eran Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua. Cuando Colón llegó el 5 de diciembre fue a Marién.

"Ese no era el lado haitiano, eso era el Cacicazgo de Marién. Sería erróneo llamarle Haití", indicó.

El relato del Fuerte Navidad

La Enciclopedia de Historia y Cultura del Caribe ofrece una información fascinante sobre lo que pasó en ese asentamiento provisional.

Relata que "en la Nochebuena de 1492, luego de arribar a la isla de Haití, que Colón bautizó con el nombre de La Española, encalló la carabela Santa María, en la que navegaba el Almirante. Este envió a tres hombres a informar de lo ocurrido a Guacanagarix, cacique de la región donde se encontraba, quien envió varias canoas con indios para que ayudaran a descargarla. El Almirante resolvió dejar allí alguna gente pensando que la fertilidad de la tierra y, sobre todo, la abundancia de oro permitirían el asentamiento de españoles. Además, los que permaneciesen en ese lugar podrían aprender el idioma de los nativos y averiguar así dónde se hallaban las minas de oro y quiénes eran los señores de la isla. Otra de las razones fue la siguiente: creía que al conocerse en Castilla la noticia de que un grupo de hombres había quedado en tierra voluntariamente, muchos se animarían a viajar allí".

Sostiene que "Así pues, Colón mandó levantar una fortaleza con la madera y clavazón de la carabela, a la que puso el nombre de la Navidad por ser el día en que había llegado allí. El total de personas que quisieron permanecer en La Española fue de 39. Al frente de todos ellos nombró al escribano y alguacil Diego de Arana. Entre esos 39 figuraban Pero Gutiérrez, repostero del rey; Rodrigo de Escobedo, sobrino de fray Juan Pérez, quien había desempeñado un papel importante en la aprobación del viaje de Colón; el cirujano Juan, tres artesanos, un artillero y un sastre. Después de pedirles que obedeciesen a su capitán y a Guacanagarix, y que no hiciesen daño a ningún indio, Colón se despidió del cacique y emprendió el regreso a España.

Concluye que "el 27 de noviembre de 1493 el Almirante retornó al puerto de la Navidad. Al día siguiente desembarcó con toda su flota cerca del fuerte y lo halló quemado. Poco después descubrió once cuerpos de españoles enterrados. Un hermano de Guacanagarix y varios indios le informaron que los españoles habían empezado a reñir entre sí después de su partida, y que habían tomado mujeres nativas, tras lo cual el cacique Caonabo había incendiado el fuerte. Diego de Arana y otros cinco españoles se habían ahogado al intentar huir. Colón se trasladó al poblado de Guacanagarix, al que encontró herido en una pierna. Un cirujano lo examinó y se dio cuenta de que el cacique estaba fingiendo. Entonces los españoles le sugirieron al Almirante que lo prendiese, pero este se negó alegando que con eso no resucitaría a los del fuerte. El rey lo había enviado a poblar la isla y no deseaba que hiciesen guerra. El 7 de diciembre partió de la Navidad a recorrer otras zonas de la isla. Ante el evidente peligro de que Caonabo volviese a atacar la zona decidieron buscar un emplazamiento más seguro hacia el este y allí fundar la primera ciudad española en el Nuevo Mundo".