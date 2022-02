Manatíes de programa de emergencia en Florida muestran gusto por lechugas

Los manatíes que son objeto de un programa de emergencia en Florida (EE.UU.) para combatir su declive han mostrado predilección por las lechugas, según los expertos que supervisan la iniciativa que se basa en alimentar con ciertos vegetales a estos mamíferos marinos.

Durante una reunión celebrada este miércoles entre miembros de la Comisión de Pesca y Fauna Silvestre de Florida (FWC) y del gubernamental Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., quienes investigan la cada vez mayor tasa de mortandad de manatíes en este estado, se destacó la preferencia de estos animales por las lechugas romanas y las mantecosas, según recoge el canal local WTSP.

"Tuvimos repollo hace un par de semanas y descubrimos que a los animales no les atraía tanto como la lechuga romana y la lechuga mantecosa", dijo al medio la especialista de FWC Sarah Barrett, quien explicó que reciben dos veces a la semana hasta unas 20,000 libras (9,000 kilos) de ambas variedades.

Este programa se desarrolla en gran medida en Indian River Lagoon, en el centro del estado, un área habitual a la que van durante el invierno estos mamíferos en busca de comida.

De acuerdo con Barrett, hasta unos 800 manatíes se congregan cada día para alimentarse a través de esta iniciativa en el Centro de Energía Limpia de Cabo Cañaveral de la empresa energética Florida Power & Light.

Si bien cada manatí salvado de morir de hambre o rehabilitado es una "pequeña victoria", los expertos participantes de esta iniciativa señalaron que se hallan todavía en la fase inicial como para calificar de éxito el programa.

A principios de enero pasado, el Gobierno federal aprobó una iniciativa para alimentar a los manatíes de Florida con lechugas, coles y otros vegetales, a fin de detener su muerte por inanición.

Un total de 1,101 vacas marinas (Trichechus manatus) murieron en este estado durante 2021, una cifra récord que casi duplica a la de 2020, según un informe preliminar de FWC que enciende las alarmas en torno a una especie que en 1975 fue declarada uno de los símbolos oficiales de este estado.

Los expertos opinan que la disminución de los pastos marinos de los que se alimentan estos animales a causa de la contaminación provocada por la acción del hombre está matando de hambre a estos mamíferos marinos, que durante los meses fríos realizan una migración anual en busca de aguas cálidas en canales y lagunas.

El Centro para la Diversidad Biológica, Save the Manatee Club y Defenders of Wildlife interpusieron una demanda federal contra el Servicio de Vida Salvaje y Pesca de EE.UU. por no actuar para frenar la destrucción del hábitat de los manatíes de Florida.

Según Barrett, en vista de que el problema de los pastos marinos en Indian River Lagoon no se resolverá "en el transcurso del próximo año" probablemente repetirán el programa el próximo invierno.

De acuerdo con FWC, 97 manatíes han muerto en Florida desde el 1 de enero, la segunda cifra más alta correspondiente al primer mes del año de los últimos cinco, por detrás del récord de 170 de enero del año pasado.