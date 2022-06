Intentan retomar la extracción de arena en Las Dunas de Baní

A finales de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente dispuso varias medidas para evitar la extracción de arena en el monumento natural Las Dunas de las Calderas, conocidas también como Dunas de Baní, sin embargo, meses después de la disposición quienes realizaban la práctica parecen querer retomarla, aunque, a juicio de comunitarios, “eso nunca se ha parado”.

Tras denuncias en redes sociales de que se volvió a atacar esta zona, reporteros de Diario Libre acudieron al lugar para constatar la veracidad del hecho. Allí se observó algunos hoyos y los intentos de los responsables de la extracción de ocultarlos cubriéndolos con escombros y basura.

Consultados sobre la situación, residentes en la localidad Los Tumbaos recordaron que la sustracción de arena en algunas áreas del monumento había sido detenida tras medidas dispuestas por el exministro Orlando Jorge Mera, quien visitó la zona a principios de año. “En esos días se ponían dos militares en todos los callejones”, narró un comunitario. La entidad sometió a los propietarios de una ferretería por esta falta.

“Por aquí hay mucha gente que tiene camiones, eso (la extracción) es el día entero, a esta hora (mañana), a las 10 de la noche, eso no se para, eso nunca se ha parado”, manifestó el consultado, quien dijo que los que sacan la arena “son amigos de uno”, pero está consciente del daño al medio ambiente que conlleva la acción.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/29/sendero-de-tierra-f8d3a602.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/29/sendero-de-tierra-f8d3a602.jpg (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE)

Los esfuerzos de las autoridades

Durante el recorrido, Diario Libre observó la presencia de personal del Ministerio de Medio Ambiente que realizaba trabajos de deslinde del área protegida y amortiguamiento, a los fines de definir las responsabilidades que le corresponden a la administración de Las Dunas y a la Dirección Provincial de Medio Ambiente.

El personal explicó que las sustracciones ocurren en mayor medida en la zona agrícola de Matanzas (fuera del monumento) sin embargo, después de que las autoridades frenaran las actividades en ese espacio, “hay que estar encima de Las Dunas”.

“Ellos habían abandonado eso, pero como se les está frenando allá (Matanzas) atacan por aquí (Las Dunas) de nuevo”, sostuvo el personal del Ministerio.

Las autoridades acuden a los espacios donde se sustrae la arena con una retroexcavadora para cortar los caminos de acceso a los desaprensivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/29/un-par-de-arbustos-6194b713.jpg Pese a los esfuerzos de las autoridades, quienes roban la arena son constantes en la práctica. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE)

Sin embargo, empleados de la entidad señalan: “Esa gente no duerme; nosotros tres veces a la semana hacemos hoyos con retroexcavadora y cuando andan en motor es buscando dónde hay una arenita”.

Agregan que los dueños de camiones y otros vinculados a la práctica de sustraer arena “le caen atrás a uno”. Uno de los empleados citó un caso ocurrido esta semana: “uno de los dueños me vio estacionado, se me puso atrás y veo que está hablando por teléfono y le dije que no hiciera eso”.

Pese a la situación actual, detallan que la sustracción se ha parado en un 85 % y que a ese espacio iban con volquetas y palas mecánicas para extraer arena. Añaden que próximamente se pondrá en marcha un proyecto de instalación de casetas de 20 metros de alto, con seguridad diaria. Esta fue una de las medidas dispuestas por Jorge Mera y se espera que a través de la iniciativa se ponga fin a la extracción.

La importancia de Las Dunas

Las Dunas de Baní se extienden por unos 15 kilómetros de la península Las Calderas, entre los poblados Matanzas, Las Calderas y Las Salinas, la provincia Peravia.

Medio Ambiente resaltó la importancia de este monumento, sobre todo cuando se registran condiciones de mal tiempo, puesto que el mar “se metería” sin la presencia de esta barrera natural.