Bruselas: "Sin una naturaleza saludable no habrá seguridad alimentaria"

El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, aseguró este martes que sin una naturaleza "saludable" no será posible garantizar la seguridad alimentaria, y recalcó que los desastres naturales vistos este verano en Europa y el resto del mundo son "otra llamada de atención" ante la crisis climática.



"Sin una naturaleza saludable y resiliente, no habrá seguridad alimentaria", declaró el político lituano durante un debate sobre las consecuencias de la sequía, los incendios y otros fenómenos meteorológicos extremos celebrado hoy en el pleno del Parlamento Europeo.



Afirmó que la nueva Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor en 2023 y promueve una agricultura más ecológica, así como las estrategias de biodiversidad y "De la Granja a la Mesa" son el plan comunitario para que los agricultores "sean más resilientes ante la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, incluidos, por supuesto, los desastres naturales y sus consecuencias que ya están afrontando".



"Nuestra política es una póliza de seguros para el futuro de todo el sector (agrario), tan dependiente de una naturaleza saludable", comentó.

Sinkevicius aseguró que los "terribles acontecimientos" sucedidos este verano en Europa y el mundo, tanto sequías e incendios como inundaciones, son "otra llamada de atención" ante el cambio climático, y se preguntó cuántas llamadas de ese tipo son "aún necesarias".

Subrayó que los fenómenos meteorológicos extremos del último año "muestran que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están progresando más y más rápido", y dijo que la respuesta no puede ser "una rebaja de nuestra ambición".



El comisario admitió, no obstante, que la Unión Europea va "tarde" con su respuesta a la crisis climática, pero confió en que no sea "demasiado tarde" si se actúa.



Además, advirtió de que todas las regiones europeas se verán afectadas por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.



Constató que este verano se ha visto "una alarmante aceleración y propagación de los incendios forestales en Europa".



"Aunque la temporada aún no ha terminado, ya batió todos los récords", indicó.



"La crisis climática está aquí con un calor abrasador, sequías devastadoras, niveles históricos de incendios forestales o inundaciones mortales en todo el mundo. Dejó un tercio de Pakistán bajo el agua mientras descubre los lechos de los ríos Loira, Rin o Elba", expuso.



Añadió que el calor "está agotando a la población, impactando en nuestro bienestar, ciertos trabajos y actividades al aire libre, ya afectados por la pandemia".



"Para la generación más joven, este puede ser el verano más frío que experimenten", ilustró.



Señaló que una gestión sostenible y "resiliente ante el clima" de los recursos hídricos comunitarios "hará a la Unión Europea más resistente ante las sequías y el creciente estrés hídrico".