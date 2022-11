Academia de Ciencias: se necesita nueva licencia ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas

En abril de este año, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago, solicitó a la Academia de Ciencias el nombre de los especialistas en medio ambiente, que pudieran explicar al tribunal si el Complejo Hidroeléctrico Las Placetas realmente representa un peligro donde está y los impactos que podría causar, tanto al medio ambiente como sociales. Eleuterio Martínez fue designado como perito ante el tribunal por la Academia, según informó este a Diario Libre.

“Cuando llega el momento de hacerme la juramentación, el juez pregunta: Las Placetas es un proyecto antiguo, porque tiene una licencia ambiental del 2009. Y me pregunta, ¿esa licencia sería válida para renovarse ahora y que el proyecto pueda comenzar? Y yo le dije al juez que no", dijo Martínez.

Según explicó, Egehid está sometiendo un recurso al tribunal, diciéndole que ellos tienen una licencia renovada, por lo que el juez necesita saber si esa licencia es válida. Esto a raíz de una acción de amparo preventivo, interpuesta por miembros de la sociedad civil representada por la Coalición Socioambiental en Defensa de la Sierra, el Movimiento Cívico Tiempo Verde, la Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop) y la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), para evitar la construcción del complejo hidroeléctrico, por supuestos daños que el megaproyecto causaría al medio ambiente y los derechos de algunas comunidades.

El juez Filoset Núñez, solicitó, también, el pasado mes de abril a la Academia de Ciencias, un informe sobre si la licencia del 2009 es válida para el 2022.

Eleuterio Martínez, en representación de la Academia, entregó un informe por escrito, con fecha 7 de septiembre de 2022, sobre la validez del Estudio de Evaluación Ambiental Para el proyecto Las Placetas, que sirvió de soporte para el otorgamiento de la Licencia Ambiental No. 0150-09, el 26 de febrero del 2009, y con esto procurar la renovación de la misma en el 2022, como hace un año ya lo hizo el Ministerio de Medio Ambiente al emitir la licencia ambiental No. 0150-09 RENOVADA, el 26 de noviembre del 2021, firmada por el pasado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.

Martínez deja claro en el informe que la licencia renovada no es válida porque la ley 64-00, ni sus reglamentos, lo permiten.

El argumento de la Academia se basa en que la licencia ambiental, que se otorgó en el 2009 (No. 0150-09), era como si se tratase de una sola obra con anexidades. Sin embargo, al observar los detalles, se trata de ocho obras que requieren de estudios de evaluación de impacto ambiental, los cuales habrían de realizarse, secuencial o paralelamente, pero presentarse por separado, aunque se compilen en un solo volumen, por su carácter vinculante entre componentes.

En 2008 el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de Las Placetas fue aceptado y finalmente aprobado. Para estos fines fue otorgada la licencia ambiental No. 0150-09, la cual facultaba a la CDEEE, a instalar y operar el proyecto hidroeléctrico que generaría 87 MW, con la siguiente condición: “La presente Licencia Ambiental será válida por cinco (5) años siempre y cuando la empresa Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), promotora, cumpla cabalmente con las condiciones establecidas en la disposición anexa, la cual forma parte integral de esta Licencia Ambiental y es sustentada por las normas y reglamentos establecidos en la Ley 64-00.”

Indicando al respecto, que, de no concluirse o al menos iniciarse el proyecto en los próximos cinco años, contados a partir del otorgamiento de la licencia ambiental, el 26 de febrero del 2009, vale decir, 1 de marzo del 2014, "se tendría que partir de cero para la presentación de un nuevo ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, que permitiera su RENOVACIÓN".

El informe destaca otra violación a la licencia ambiental, cuando en el 2012 la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), creada por el decreto No. 688-07, hace una revisión del proyecto de 87 MW y lo eleva a 114.85 MW (datos de la propia Egehid), agregándole una obra más, una segunda casa de máquina, elevando a nueve (9), las obras del Complejo Hidroeléctrico de Las Placetas. Eso quiere decir, que el proyecto había sido ampliado en sus alcances a los tres años de haber recibido la licencia ambiental, la cual perdía vigencia, en vista de que su otorgamiento era exclusivo para las obras que habían sido señaladas en la misma y al agregársele una obra más, para aumentar su potencia, violaba la siguiente cláusula establecida en la misma: “Esta Licencia Ambiental es exclusiva para las actividades antes indicadas realizadas dentro del área señalada. Cualquier cambio de tecnología, incorporación sustantiva de nuevas obras o ampliación, será sometida al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a la Ley 64-00”.

El proyecto tampoco se ejecuta en 2012 y hacen una nueva revisión y en 2020 anuncian que se amplía para producir 192 MW.

Este año empezaron los estudios para una nueva alternativa que busca aumentar la capacidad instalada hasta 300 MW, para la generación de 560 GW/h de energía al año, lo que convertiría a Las Placetas en el proyecto hidroeléctrico más grande del Caribe, incorporando recursos hídricos procedentes de la cuenca alta del río Yaque del Norte.

Eleuterio Martínez explica que esto implicaría, elevar mínimo a 12 o 15 obras, el Complejo Hidroeléctrico Las Placetas, lo cual conlleva realizar estudios de impacto sumamente grandes, pues se trata de jugar, trasvasar y mezclar las aguas de tres ríos (Yaque del Norte, Jagua y Bao), con dos trasvases (Mata Grande–Los Limones o del río Bao al río Jagua y del río Yaque del Norte al río Jagua), cuatro presas, nuevas subestaciones, nuevas líneas de transmisión o interconectividad con el Sistema Eléctrico Nacional.

El informe concluye: “A pesar de todo ello, esta misma empresa alega tener los permisos necesarios para ejecutarlo y operarlo, apoyada en una licencia ambiental de 13 años atrás, para producir 87 MW a partir de 8 infraestructuras de base, la cual fue otorgada en base a unos Términos de Referencia entregados en el 2006, vale decir, 16 años atrás. En otras palabras, una licencia ambiental otorgada para la construcción de un proyecto compuesto por 8 componentes u obras de infraestructuras para producir 87 MW, serviría para hacer lo mismo en un megaproyecto de 15 componentes u obras, que producirían 300 MW. Sin embargo, la ley ambiental dominicana se encarga de corregir cualquier falla en la interpretación o en la conducción del Proceso de Evaluación Ambiental, como requisito indispensable para el otorgamiento de una licencia ambiental, en vista de que un permiso de esta naturaleza, podría acarrear problemas ambientales para el país y la vida nacional, que resulten irremediables o incorregibles, pues una vez construida una presa, un contraembalse, un trasvase u obras similares, las huellas se hacen perdurables en el tiempo”.

El grupo ambientalista Acción Verde, luego de la negativa del Ministerio de Medio Ambiente a entregarles una copia del estudio de impacto ambiental, por asuntos de privacidad, que otorgó la licencia No. 0150-09 Renovada, solicitaron, vía la Oficina de Acceso a la Información, la fecha en que estuvo a disposición del público el Estudio de Impacto Ambiental y en qué medios se publicó la información para que los interesados pudieran consultarlo. A dicha solicitud el Ministerio respondió, el 16 de febrero de 2022, que en la base de datos del Ministerio de Medio Ambiente no tienen registros de lo solicitado.

Los argumentos de Eleuterio Martínez

Al ser cuestionado por la barra de abogados de Egehid sobre las fuentes de información utilizadas para el informe ante el juez, Martínez explicó que toda la información la obtuvo de la misma página web de Egehid y del estudio de impacto ambiental que sometió la empresa para la licencia ambiental del 2009. “Si la licencia original venció en 2014 y no han hecho estudios nuevos, y el proyecto ha aumentado enormemente, entonces, esa licencia no les puede servir”, dijo el perito.“Durante las discusiones en el tribunal entre los abogados, me pregunta a mí que si es un ecocidio, o algo así. Yo les digo que no es un ecocidio, primero porque no se ha realizado, por lo tanto no se puede tipificar como tal, además que ese término no existe en la ley. Eso dije básicamente”. Martínez aclaró a Diario Libre que no se opone a la presa: “Yo estoy de acuerdo con la presa. Yo creo que las aguas que se producen en tierra firme, en su tránsito hacia el mar, deben ser aprovechadas. Lo que no estoy de acuerdo, en muchos casos, es con el trasvase. No es justo usted sacar toda el agua que lleva el río Bao, para ponerla en otro río más chiquito, el río Jagua. No es justo porque, entonces, se van a quedar las comunidades sin agua, se van a quedar infuncionales una serie de balnearios. El río Bao, de ahí en adelante, va a quedar seco y grandes proyectos ecoturísticos, que fue el mismo estado que los construyó, como las aguas termales, que justamente está en la entrada de Las Placetas, todo eso va a desaparecer”.Para Martínez el problema más serio es que se propone hacer un túnel en otro embalse, Manabao, (Río Yaque del Norte), canalizarlo y llevarlo al mismo sitio en Los Limones. Explica que cuando se hace un proyecto cuenca medio hacia abajo el impacto es mínimo, mientras que hacerlo en cuenca media alta o aguas arriba, afecta la zona de captación de agua. Eleuterio entiende que parte del parque Armando Bermúdez quedaría inundado, que si bien es cierto afectaría un área protegida, no habría desalojo de personas. Eleturio aclaró ante el juez que aunque la renovación la firmó el pasado ministro Orlando Jorge Mera, no es válida porque no tiene ningún soporte, no hay forma de justificarla. El proceso judicial sigue el 6 de diciembre próximo en la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago.Para la vista, está previsto que la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), cuya institución tiene a su cargo la obra, lleve un contra peritaje.