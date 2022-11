Fondo de indemnización aprobado por la COP27 y sus reacciones

La cumbre climática de la ONU COP27, celebrada en Egipto, fue elogiada el domingo por la creación de un fondo de "pérdidas y daños" para ayudar a los países vulnerables a hacer frente a los impactos destructivos del calentamiento global. Sin embargo, también hubo críticas por la falta de ambición en la reducción de emisiones para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales. A continuación algunas de las reacciones.

Secretario general de la ONU, Antonio Guterres:

"Esta COP ha dado un paso importante hacia la justicia. Celebro la decisión de establecer un fondo para pérdidas y daños. Claramente, esto no será suficiente (...). Para tener alguna esperanza de mantener el 1,5, necesitamos invertir masivamente en energías renovables y acabar con nuestra adicción a los combustibles fósiles".

Canciller egipcio y presidente de la COP27, Sameh Shukri:



"Amigos, hemos escuchando el llamado y hemos respondido. Hoy, aquí en Sharm el Sheij, hemos creado el primer fondo dedicado a las pérdidas y daños, un fondo que se ha estado gestado durante mucho tiempo. Millones de personas en todo el mundo pueden sentir ahora un rayo de esperanza de que su sufrimiento será finalmente atendido de forma adecuada".

Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans:

"El mundo nos está mirando, y no nos perdonará si fallamos nuevamente en prevenir lo peor. Lo que tenemos ante nosotros no es suficiente. No aporta los esfuerzos añadidos necesarios para que los principales emisores aumenten y aceleren sus recortes de emisiones".

Sherry Rehman, ministra paquistaní del Cambio climático y presidenta del poderoso grupo G77+China:

"Hemos luchado durante 30 años y hoy, en Sharm el Sheij, esa epopeya ha dado su primer resultado positivo. La creación de un fondo no es una cuestión de caridad. Es claramente un anticipo de la inversión a largo plazo en nuestro futuro común y una inversión en la justicia climática".

Molwyn Joseph, ministro del Medioambiente de Antigua y Barbuda, en nombre de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (Aosis):

"Aosis había prometido al mundo que no se iría de Sharm el Sheij sin conseguir establecer un fondo de respuesta para pérdidas y daños. Esa misión de 30 años ya se cumplió".

Ministra del Medioambiente de Maldivas, Aminath Shauna:

"Quiero seguir viviendo en las Maldivas. También quiero que mi hija de dos años crezca en las Maldivas. Estamos a sólo un metro por encima del nivel del mar. Cada fracción de grado de aumento de la temperatura y cada milímetro de subida del nivel del mar amenazan nuestra existencia... Hemos dejado claro durante las dos últimas semanas que la ambición de mitigación (reducir las emisiones) era una piedra angular de nuestros resultados aquí en la COP27. Estoy descorazonada porque no lo hemos conseguido".

Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores alemana:

"Es más que frustrante ver cómo las medidas de mitigación y la eliminación de las energías fósiles, que deberían haberse tomado hace tiempo, son bloqueadas por algunos grandes emisores y productores de petróleo. El mundo está perdiendo un tiempo valioso para avanzar hacia los 1.5 °C".

Agnès Pannier-Runacher, ministra de Transición Energética francesa:

"No se obtuvo ningún avance en la necesidad de hacer mayores esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero y abandonar los combustibles fósiles. Es una verdadera decepción. Esta cumbre, no obstante "responde a las expectativas de los países más vulnerables con un gran avance: la creación de nuevas herramientas de financiación para las pérdidas y daños vinculados a las catástrofes climáticas".

Harjeet Singh, del grupo ambientalista Red Internacional de Acción Climática:

"El nuevo fondo de indeminización climática aprobado supone una advertencia a los contaminadores de que no pueden seguir destruyendo el clima y quedar impunes... De ahora en adelante, tendrán que pagar por los daños que causen y rendir cuentas a la gente que enfrenta tormentas gigantescas, devastadoras inundaciones y elevación de los mares”.

Ani Dasgupta, presidente del centro de estudios ambientales Instituto de Recursos Mundiales:

“En un avance histórico, las naciones ricas finalmente aceptaron crear un fondo para ayudar a los países vulnerables que padecen los devastadores daños climáticos. Este fondo para pérdidas y daños será un salvavidas para las familias pobres cuyas viviendas sean destruidas, los agricultores cuyos campos sean arruinados, y los isleños que se vean obligados a abandonar sus territorios ancestrales. Este resultado positivo de la COP27 es un paso importante para reconstruir la confianza con los países vulnerables”.

Martin Kaiser, director de Greenpeace Alemania:

“Pequeño emplasto sobre una herida grande y abierta... Es un escándalo que la presidencia egipcia de la COP diera a los petro-Estados como Arabia Saudí espacio para que torpedearan la defensa efectiva del clima. Han impedido una decisión clara sobre la necesidad urgente de eliminar de manera gradual el carbón, el petróleo y el gas. La reunión arriesga de manera descuidada la adhesión al límite de los 1.5 grados centígrados (2.7 Fahrenheit).

Kathy Jetnil-Kijinier, enviada para el clima de las Islas Marshall:

“Estoy orgullosa de estar aquí para testificar que ha sucedido y haber contribuido con un granito de arena... Agotada pero valió mucho la pena para proteger isletas, litorales y culturas que ya están desapareciendo. Muchísima gente nos decía esta semana que no lo lograríamos. Estoy muy contenta de que se equivocaron... Deseo la eliminación gradual de los combustibles fósiles. El texto actual no es suficiente. Pero hemos mostrado con el fondo para pérdidas y daños que podemos hacer lo imposible. Sabemos ahora que podemos regresar el año entrante y eliminar a los combustibles fósiles de una vez por todas”.

