Sofía Mejía, la niña dominicana que representó a América Latina en la COP27 en Egipto

La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) es un evento que se realiza cada año y que reúne a los países, la sociedad civil, los empresarios, medios de comunicación, niños y jóvenes que desde sus ministerios o desde sus instituciones trabajan el tema del cambio climático.

En esta ocasión, los organizadores decidieron invitar a siete niños de diferentes regiones del mundo para que lleven las ideas, preocupaciones y propuestas que tienen los niños y niñas del planeta sobre el calentamiento global y el cambio climático. Una de las seleccionadas para esto es la niña dominicana Sofía Mejía Cadavid, quien tiene 13 años y es conductora del noticiero de televisión infantil Notichicos desde hace cinco años.

De acuerdo a un comunicado, Sofía se reunió durante cuatro días en la COP27 en Egipto con el grupo de niños invitados, los cuales provenían de Ghana, Libia, Armenia, Colombia, Australia y Egipto. Tuvieron una agenda en la que hicieron reuniones y paneles con altos funcionarios de Save The Children, Unicef, la ONU, la presidencia de la COP27, los champions de la COP26 y de la COP27 y activistas ambientalistas de diferentes países.

Adicionalmente, tuvieron entrevistas con medios internacionales, ruedas de prensa y actividades de difusión de los mensajes que trajeron en representación de los niños y niñas del mundo.

En una rueda de prensa convocada por la organización Childrens First, Sofía Mejía manifesto: "Queremos decirles a los líderes del mundo que el momento es ahora, no más excusas. El Planeta no puede esperar más a que comprendamos las señales que a diario nos da, de cómo se ve afectado por la producción y el estilo de vida contaminante. Todo esto, a cambio de riqueza y acumulación de dinero y de poder".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/24/rohit-nag-y-otro-de-pie-2e5f254e.jpeg Al centro, la niña dominicana Sofía Mejía Cadavid. (FUENTE EXTERNA)

Exclamó: "¿De qué nos sirven los millones si con ellos no podemos comprar aire limpio para respirar? ¿De qué nos sirve el poder, si con él no podemos conseguir agua para beber? ¿De qué nos servirán todas las acciones o el oro en los bancos cuando ya no haya vida? ¿Cómo podemos llamarnos seres humanos si destruimos las posibilidades de existencia de miles de especies con las que compartimos este maravilloso planeta?"

Señaló que "los niños y niñas del mundo tenemos derecho a vivir una vida digna en esta Tierra. Una vida con agua, aire, alimentos y un medio ambiente sano, en armonía con todas las especies. Exigimos a los líderes del mundo tomar aquí y ahora las decisiones y las medidas necesarias para detener la destrucción, para revertir el daño y para hacer honor a la posición de liderazgo que sus pueblos les han dado, cumpliendo con la misión más importante de sus vidas: Salvar a nuestro Planeta”.

El documento indica que para el país ha sido una gran distinción y oportunidad el que una representante de la niñez fuera parte de esta comisión infantil, pues ha permitido decirle al mundo cómo y cuánto afecta el cambio climático a la República Dominicana, las acciones que como país se realizan para aportar a la solución de esta problemática y hacer un llamado a los lideres del mundo, sobre la importancia de comprometerse con los acuerdos que permitan frenar el calentamiento global.

Informó que es la primera vez que una comisión especial formada por niños y adolescentes participa en una COP, y es una muestra de la necesidad de dar espacios de participación a los niños y niñas en la discusión y solución de los problemas ambientales.

Las COP se realizan cada año y concluyen con una toma de decisiones que los países y las instituciones que participan se comprometen a cumplir con acciones concretas y medibles para disminuir el impacto que se le está causando al planeta.

Los principales compromisos de la COP anterior fueron:

Duplicar los fondos para los países en desarrollo para ayudarles a adaptarse al cambio climático.

Actualizar a más tardar el año 2022 sus metas de reducción de carbono para 2030.

Hacer un llamado para reducir gradualmente "el uso del carbón como fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes".

Aumentar significativamente el apoyo a los países en desarrollo más allá de los 100.000 millones de dólares al año.

Establecer un diálogo para examinar el tema de dinero a cambio del daño que el cambio climático ya ha causado.