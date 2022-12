Un permiso de impacto mínimo que terminó con un desmonte en las Dunas de Baní

Desde la semana pasada a través de las redes sociales y medios de comunicación se denunció un nuevo intento de “depredar” el Monumento Natural Las Dunas de Las Calderas, o Dunas de Baní, tras la expedición de un permiso ambiental por parte de las autoridades ambientales de Peravia.

A raíz de las denuncias, Diario Libre conversó con la directora provincial del Ministerio Medio Ambiente en Peravia, Patricia Báez Martínez, quien manifestó que el Certificado de Registro de Impacto Mínimo fue solicitado por una pareja de esposos, a través de sus abogados, en la sede central de la institución, sin embargo, desde la Dirección de Ventanilla Única se remitió a la Dirección Provincial el pedimento.

Según lo explicado por la funcionaria, el referido permiso pretendía “limpiar de basuras y escombros” un solar de 3,185 metros cuadrados, ubicado en la zona de amortiguamiento del Monumento, y que sería propiedad de la pareja, a los fines de realizar una verja perimetral y “asegurar” la limpieza del espacio, que es empleado como un vertedero improvisado.

Báez Martínez dijo que, pese a no querer asumir el caso, puesto que el Monumento es un área protegida y es competencia de la sede central, otorgó un permiso para limpieza de vegetación arbustiva (no adultos) para la construcción de una empalizada, ya que los propietarios del terreno aseguraron que no utilizarían equipos pesados en la zona para sacar la basura y que la verja se realizaría con alambres de púas. Posteriormente las autoridades indicaron en un comunicado que el permiso no fue ejecutado. Diario Libre conversó con Manuel de Jesús Hernández, abogado de la pareja, quien indicó que “se aguantaron (con el permiso) porque se estaba especulando que era un área protegida. Se aguantó porque cuando usted anda por la derecha no tiene que pasarle por encima a nadie y eso (el solar) tiene su título”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/06/mapa-amor-8a4c8d7b.jpg Mapa del espacio donde ocurrió el desmonte y vertedero improvisado. (MARVIN DEL CID/DIARIO LIBRE)

Destruyen especies en área de amortiguamiento

Luego de las referidas declaraciones, las autoridades provinciales informaron a este medio que en 300 metros del solar fueron destruidas varias especies entre ellas cactus, guasábara y bayahonda, consideradas parte de la vegetación endémica. Reporteros de Diario Libre acudieron al lugar, donde constataron el desmonte, que ha sido atribuido por las autoridades a la persona que habría vendido el solar a la pareja.

Un hombre, residente en un barrio ubicado próximo al Monumento, al narrar cómo ocurrió el desmonte, dijo a este medio que se han registrado casos de personas que han intentado invadir el espacio, “pero siempre se ha dicho que eso pertenece a la Marina. Parece que alguien vino y midieron unos abogados, sacaron dizque títulos”.

Agregó que en la zona se introdujo una pala mecánica para desmontar los árboles, acción que fue detenida por el personal que administra el Monumento Natural; Báez ha dicho que el administrador del área protegida no le informó sobre lo ocurrido.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/06/un-bosque-con-arboles-0513938a.jpg En la zona se hallaban Cactus, guasábara y bayahonda, consideradas parte de la vegetación endémica. (MARVIN DEL CID)

El comunitario manifestó que la persona señalada por las autoridades como responsable del desmonte no tiene nada que ver con el terreno, ya que “eso es del Estado". "Cuando nosotros conseguimos estos solares fue con un acuerdo con Bienes Nacionales”, dijo. El acuerdo, de más de 20 años, conllevaba que los residentes no construyeran en los límites del Monumento.

De igual forma, el hombre negó que los residentes en la zona lanzaran basura en el espacio, acción que, según indicó, realizan personas que transitan por el área. “Por aquí recogemos la basura y la ponemos allí (cerca de la carretera)”, explicó, al tiempo que sostuvo que los residuos son recogidos por personal del Ayuntamiento. El hombre recomendó mayor protección en el solar para evitar la basura. Dijo parecerle extraño que para evitar esa práctica se corten árboles grandes.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/06/un-grupo-de-arboles-a2169c43.jpg Se utilizó maquinaria pesada para el desmonte. (MARVIN DEL CID/DIARIO LIBRE)

“El permiso se dio sin respetar el debido proceso”

Una fuente del Ministerio de Medio Ambiente manifestó a Diario Libre que el permiso otorgado en este caso se hizo "violentando el criterio de los técnicos" de la entidad, ya que era competencia de la sede central por tratarse de una zona de amortiguamiento. Agregó que Báez “ha señalado a los técnicos para defenderse”.

Añadió que el alegato de proteger el área no es suficiente para la emisión del permiso y que no se ha encontrado evidencia en contra de la persona señalada por el desmonte.

Ante este caso y otro que vincula al Parque Nacional Luis Quinn, el Viceministerio de Áreas Protegidas solicitó la cancelación de la funcionaria. La fuente sostuvo que una comisión del Ministerio fue creada para evaluar a la directora provincial, quien se ha defendido, cuestionando el motivo por el cual se envió la solicitud del permiso a la Dirección de Peravia desde la sede de Medio Ambiente.

Leer más Intentan retomar la extracción de arena en Las Dunas de Baní

Paola Wisky Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.