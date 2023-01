La Justicia europea condena a Rusia por una agresión a miembros de Greenpeace

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a Rusia por no hacer ningún esfuerzo para identificar a los agresores de nueve activistas de Greenpeace que participaban en una campaña de lucha contra los incendios en 2016 en la región de Krasnodar.

En un comunicado, el TEDH señala que las autoridades no sólo no abrieron rápidamente una investigación, sino que en lugar de eso escindieron las denuncias en varios procedimientos que no dieron ningún resultado y fueron finalmente archivadas.

"No se hizo ningún esfuerzo real para identificar a los agresores", subraya, después de señalar que la agresión fue "suficientemente grave" para que los demandantes sintieran inseguridad y miedo, y para que este asunto pueda considerarse cubierto por el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a las autoridades a actuar.

Además, los jueces europeos estiman que los agresores parecen haber estado motivados por la idea de que los activistas tenían una nacionalidad o una ideología diferente, con lo cual se estaba infringiendo otro artículo del convenio que prohíbe la discriminación.

Y sin embargo, -añaden- las autoridades no tomaron "las medidas necesarias para buscar si un móvil de odio pudo o no haber tenido un papel en la agresión".

Los hechos ocurrieron en la noche del 9 de septiembre de 2016 cuando seis personas encapuchadas, armadas de porras, cuchillos, gas pimienta, armas de fuego y explosivos artesanales irrumpieron en el lugar donde estaban acampados los activistas de Greenpeace.

Según el relato de los ecologistas, los atacantes -los mismos que ya les habían acosado durante el día, los golpearon- los amenazaron y los insultaron con términos peyorativos para los extranjeros.

El TEDH impuso a Rusia el pago de 4,000 euros a cada uno de los nueve miembros de la organización ecologista en concepto de daños morales.

Sin embargo, es más que dudoso que esa sentencia llegue a ejecutarse, ya que Rusia fue expulsada el pasado mes de marzo del Consejo de Europa por la invasión de Ucrania.

Aunque formalmente están obligadas a asumir las obligaciones con el TEDH para hechos ocurridos hasta el 16 de septiembre pasado, las autoridades rusas ha roto todo contacto con el Tribunal de Estrasburgo.