Los Haitises: a un mes de la puesta en marcha del operativo para su rescate

Este lunes 12 de junio se cumple un mes desde que varias entidades del Estado iniciaron un operativo de rescate del Parque Nacional Los Haitises, que busca, sobre todo, evitar el conuquismo en esa área protegida, considerada como estratégica para el agua en la República Dominicana.

Un mes después, el operativo ha dejado como resultado el apresamiento de cerca de 200 personas, la mayoría nacionales haitianos, además del decomiso de animales, herramientas para uso agrícola y conucos instalados en esa área protegida.

Diario Libre realizó un recorrido por la comunidad de Los Limones, perteneciente al distrito municipal de Gonzalo, en Monte Plata, una de las provincias en donde se centró el operativo por registrar la mayor presencia de agricultura dentro del parque.

Personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) apostado en la zona informó que el operativo, que en principio era por 15 días, se extendió debido a retrasos causados por las lluvias registradas recientemente.

"Hasta ahora en un 80 % se está controlando porque no se han prendido más fuegos. No se han encontrado más haitianos porque ellos se recogen y van a otro lugar", sostuvo uno de los oficiales del Senpa, quien pidió no ser identificado.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/10/refores-08ecaa80.jpg Jornada de reforestación en Los Haitises (MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/10/refores2-c59eacec.jpg En la jornada participaron guardaparques. (MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/10/refores3-fba79333.jpg Loma de Los Haitises. (MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE )

Añadió que actualmente realizan sus servicios de vigilancia diariamente en dos turnos. El Senpa informó que se prevé dejar de forma permanente un equipo conformado por miembros de ese organismo del Ministerio de Defensa y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo, no especificó cuántos efectivos serían apostados en esa área del parque.

"Todo está paralizado"

Diversas entidades y comunitarios realizaron una jornada de reforestación en uno de los espacios del parque que resultó afectado por incendios forestales. Allí un guardaparques que solo se identificó como Tony manifestó que en la zona de Los Limones están apostados siete guardaparques.

"Ahora mismo está todo paralizado, no están entrando", indicó Tony en referencia a que productos sembrados dentro del parque aún no han sido retirados por el personal que se encuentra en el área protegida, que está a la espera de una orden para sacarlos, además de que no se permite la entrada de los campesinos a los conucos levantados dentro del parque.

La jornada de reforestación del viernes contó con la participación de 45 personas, entre ellos personal del Ministerio de Obras Públicas y de clubes deportivos de Gonzalo, de acuerdo a lo informado por Francisco Estrella, dirigente político del distrito municipal. Estrella explicó que esperaban sembrar en Los Limones 2,000 plantas de caoba, cedro, acacio y otras durante la semana y 10,000 en todo junio.

El problema social

"El planteamiento de muchas personas que no saben la realidad de esta historia es que una comunidad se metió a un parque; es un parque que nació con una comunidad dentro y no se le ha buscado una solución a eso", manifestó Andrés Robles, quien, como muchos residentes de la localidad, vive de sembrar productos como yautía, ñame y batata dentro del parque.

En términos similares se expresó Jesús Lorenzo: "si uno no puede llegar a su conuco a buscar qué comer la cosa va mal. De ahí es que vivimos, de ahí buscamos comida, ropa y medicina".

Robles sostuvo que residentes en esa comunidad se asentaron en la zona entre dos y ocho años antes de que Los Haitises fuera elevada a Reserva Forestal en 1968 y posteriormente a Parque Nacional en 1976.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/10/yautia-5ff1e779.jpg Agricultores siembran en el parque yautía, ñame, batata y otros rubros. (MATIAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/10/agricu-efb9b2aa.jpg Agricultores de Los Limones. (MATIAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/10/jesus-e193687a.jpg Jesús Lorenzo (MATIAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE)

Los consultados coincidieron al señalar que en el caso de Los Limones no se han establecido medidas como en otras localidades aledañas al parque: han sido reubicados o recibido compensación económica. "Se ha hablado, pero no se ha concretado nada, y vamos a permanecer acá, porque nosotros lo que sabemos es de agricultura", indicó Lorenzo.

Otros medios de vida

La semana pasada el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, se refirió a la situación de los residentes de zonas próximas a Los Haitises. "Hay zonas aledañas al parque que tienen pequeños conucos, es algo legítimamente, o sea que no tienen otro medio de vida, y a esas personas estamos tratando de buscar medios de vida alternativos, a través de la ayuda del gobierno", manifestó.

El funcionario expresó que residentes de zonas próximas al parque han sido removidos en muchas ocasiones, se les ha dado tierras o dinero, pero "la gente vuelve otra vez". Agregó que actualmente el Ministerio está en un proceso para ver "quien recibió qué y cómo podemos estar seguros de que si se le da dinero ahora sea claramente que no se le haya dado antes".

El ministro visitó el jueves Los Haitises, específicamente del lado de Sabana de la Mar, Hato Mayor, a los fines de determinar dónde estarán las casetas y las torres de observación para evitar que la gente penetre al área protegida.

