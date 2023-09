Pescadores de anguila exigen mejores precios, ¿quién define el valor?

En enero de 2020, el precio del gramo en playa llegó a superar los 250 pesos en algunos puntos de la costa norte de República Dominicana. Antes del 2017 el gramo rondaba entre los 50 y 60 pesos.

El alto precio, desde el 2017, generó un gran involucramiento de miles de personas en la pesca de la larva de la anguila americana (Anguilla rostrata), generando un evidente dinamismo en la economía desde Sabana de la Mar hasta Montecristi. Millones de pesos en efectivo se pagaban en playa, a cualquier persona que se la ingeniara para pescar las pequeñas larvas en la boca de los ríos y caños, generando también conflictos sociales y un descontrol en la cadena de intermediarios, además de señalamientos de supuesta corrupción en el otorgamiento de licencias de explotación por parte del gobierno del PLD.

Una temporada con exigencias

El pasado domingo, Diario Libre conversaba con un comunitario de El Limón, en el norte de Samaná, una de las comunidades que ha experimentado un auge de la pesca de anguila en los últimos años.

Luis (nombre ficticio), explicaba que el año pasado se había perdido el interés de mucha gente en la pesca de anguila, por el bajo precio por gramo. Comparaba los 250,000 pesos que se llegó a pagar por kilo en efectivo en la playa, con los cerca de 80,000 pesos de la temporada 2022-23.

Luis atribuye el bajo precio a los controles establecidos por el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca), en especial, con el mercado negro.

"Antes había muchos compradores, y el precio variaba de uno a otro. Ahora hay un solo comprador en la zona al que todos le deben vender las anguilas, el mercado negro desapareció", explicó Carlos.

El pasado 14 de septiembre, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) junto a la Cooperativa de Pescadores de Nagua (Coopenagu), entregaron un documento a la Gobernación de María Trinidad Sánchez, reclamando un precio justo para el gramo de anguila que se paga a los pescadores. Exigen que para la temporada 2023-24 el gramo se pague a 250 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/27/376243627-617787667193421-4034088166237311027-n.jpg Pescadores el pasado 14 de septiembre en Nagua. (FUENTE EXTERNA)

Según reportan medios locales, con esto iniciaron una jornada de "lucha sin descanso" para lograr sus objetivos. Además hicieron un llamado al director de Codopesca, Carlos Then, para que visite Nagua y encuentren una solución satisfactoria.

¿Quién define el precio de la anguila?

Diario Libre conversó con el director de Codopesca, Carlos Then, sobre el mercado de la anguila y las exigencias de los pescadores.

Then explicó que hay una confusión generalizada con quién fija el precio del gramo de anguila: "Nosotros (Codopesca) no tenemos que ver, en absoluto, con el precio de venta en que los orientales (asiáticos) compran. Esto es manejado por un mercado internacional".

El mercado internacional de anguila americana se abre entre octubre y marzo, mercado que corresponde al Caribe, Estados Unidos y Canadá, cuando el mercado de la anguila asiática (Aguilla japonica), entre en veda a partir de noviembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/27/49451994627-63bbaf6001-k.jpg Un intermediario muestra anguilas en un centro de acopio de Miches en enero de 2020. (MARVIN DEL CID)

En la página oficial del Departamento de Recursos Marinos del estado de Maine, Estados Unidos, se puede consultar la cantidad y valor de exportación de las larvas de anguila americana del 2018 al 2022. Según estos datos, el valor de exportación para el 2022 fue de 4,700 dólares por kilo, el equivalente a 267,000 pesos dominicano, al cambio actual, valor muy cercano a lo que exigen los pescadores que se pague el kilo en playa para la temporada que inicia.

"Entonces, hay que dejar bien claro que Codopesca no fija precios. Estos precios vienen de allá (Asia). Pero, sobre todo, lo más importante de aclarar es que cuando se habla de precio, está el que se paga en la playa al pescador, el que se mete al río o el precio del que les compra barato. Compran a 40, 50 o se la roban o se la quitan, o lo persiguen y se lo venden a otra persona en ocasiones sin licencia para intermediar, y estos terminan pagándola a entre 200, 250, hasta 300 mil pesos, dependiendo el precio de la temporada, para sacarla de forma ilegal porque no tienen licencia", dijo Carlos Then.

Compra de anguila a cooperativas

Para contrarrestar los problemas en el mercado local, Codopesca estableció la creación de cooperativas de pescadores de anguila, desde 2022, a las que se otorga la licencia de pesca. Antes, estas licencias fueron dadas a empresarios u otros particulares.

Actualmente existen cooperativas en diferentes municipios del norte del país, por ejemplo en La Isabela hay cinco cooperativas, en Yásica existe una, en Gaspar Hernández dos cooperativas; en Samaná tres, que incluye en Limón, Portillo y otras.

Según Carlos Then, en Nagua ha sido complicado que se organicen como cooperativa, ya que el mercado negro es bastante fuerte. Sin embargo la semana pasada ya se emitió un decreto para la primera cooperativa en la zona. Entre Sabana de la Mar y Miches, no existe a la fecha ninguna cooperativa o informaciones que se esté formando alguna.

Cada cooperativa tiene que registrarse formalmente, contar con RNC, cuenta de banco y realizar asambleas de accionistas.

"En años anteriores, cuando nosotros llegamos a la institución, los que se metían al río organizadamente, si se llegaban a ganar 60 mil pesos por kilo, era un caso muy especial. Si le daban 80, ese estaba frío con el dueño de la licencia. Nosotros (Codopesca) el año pasado, cuando ellos se formaron como cooperativa, forzamos a que al pescador se le pague a 120 mil el kilo. Ojo, nosotros estamos hablando del precio que debe ganar el pescador, pero no estamos hablando del precio que cuesta la anguila", explicó el director de Codopesca.

También aclaró que esos 120 mil pesos son el pago al pescador por la cooperativa a la que pertenece y cada cooperativa venderá directamente al exportador, según el precio del mercado internacional.

Carlos Then, con esto, responde a las exigencias de los pescadores de Nagua. Considera que decir que se pagaba a 300 mil pesos o que cuesta 12 mil dólares, no es real ya que están los números internacionales que avalan el precio del producto.

Con el valor que deben pagar las cooperativas a cada pescador, Codopesca quiere garantizar un valor cercano al 50 % del precio internacional de exportación. "Por lo cual es imposible lo que piden unos pescadores, que entienden que a ellos deben pagarles 300 mil o casi seis mil dólares, el kilo no cuesta eso los mercados que compran aquí".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/27/49451272153-388c37d619-k.jpg Nuevas regulaciones en la pesca de anguila, intentan reducir el mercado negro. (MARVIN DEL CID)

Transparencia en la compra de anguila

Según Carlos Then, con las medidas adoptadas, el mercado negro se ha reducido drásticamente. Por lo que para este año, están tomando otras medidas para transparentar el mercado local.

Entre las medidas están: que tanto las cooperativas como los exportadores, deben pagar una fianza de cumplimiento con una aseguradora. En caso de un ilícito, automáticamente perderán la licencia y el monto de la fianza.

Otra medida es, que deben obtener su comprobante fiscal para facturar al exportador, con el fin de organizar la industria de la pesca de anguila. El exportador debe pagar por transferencia y entregar un recibo de pago, con esto se eliminaría el pago en efectivo como se ha hecho hasta ahora.

"Tanto a la cooperativa como al exportador les corresponde transparentar todo y ahora les correspondería también pagar impuestos. Ya con esto el país iniciará, 100 %, a llevar una data de qué se está mandando, a cuánto se está mandando; para nosotros llegar a tener la data oficial como la tiene Maine, por ejemplo", concluyó Then.