Biden no asistirá a la COP28 este año pese a su participación activa los años anteriores

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene previsto asistir a la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP28, que se celebra en Dubai esta semana.



El encuentro internacional no figura en la agenda pública del presidente para esta semana, que la Casa Blanca facilitó a los medios de comunicación la noche del domingo.



Desde que llegó a la Casa Blanca, Biden ha participado en las dos anteriores cumbres climáticas, y no se han dado aún las razones por las que ha decidido no estar en la de este año.



Tampoco figura la asistencia a la COP28 en la agenda de la vicepresidenta, Kamala Harris, de forma que se espera que el máximo representante del país sea el enviado especial de EE.UU. para el Cambio Climático, John Kerry.

Estados Unidos hará una firme apuesta por la fusión nuclear en la próxima cumbre COP28, en la que presentará la primera estrategia global para comercializar esta energía que continúa en fase experimental, pero que aspira a ser uno de los pilares de la lucha contra el cambio climático.



Así lo anunció recientemente el propio Kerry en su visita a las instalaciones de Commonwealth Fusion Systems (CFS) en Massachusetts, una empresa estadounidense creada en 2018 con el objetivo de construir una pequeña planta de energía de fusión.



Tras la visita, Kerry dejó claro el principal mensaje que llevará a la cumbre climática: "La energía de fusión ya no es sólo un experimento científico", sino una realidad que puede ser "una solución climática emergente", dijo