Un centenar de personas integran delegación dominicana en COP28

Un centenar de personas conforman la delegación de República Dominicana que participa desde este jueves en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP28). La comitiva de la nación caribeña está integrada por representantes de entidades públicas, la sociedad civil y empresas.

La Cumbre por el Clima desarrollada por la ONU inicia en momentos en que expertos han hecho énfasis en la necesidad de limitar el aumento de la temperatura a nivel global, sobre todo a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El comienzo de la conferencia también está marcado fuertemente por las críticas y denuncias contra el presidente designado, el director ejecutivo de la petrolera estatal ADNOC, Sultán al Yaber, quien el miércoles desmintió un comunicado de su renuncia al cargo, atribuido al intento de "socavar" el éxito del evento.

La relación de al Yaber con el mundo de los combustibles fósiles ha generado que más de 400 organizaciones de la sociedad civil pidieran a Naciones Unidas el cese de sus funciones como presidente de la COP28.

Representación de RD

La delegación que representa a República Dominicana está agrupada en 36 entidades del sector público, privado y sociedad civil.

De acuerdo al Consejo Nacional para el Cambio Climático, las entidades que participarán por el sector público son el Consejo, que dirige Max Puig, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, Banco Central, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Dirección General de Aduanas, Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de Electricidad, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía, el Congreso Nacional, la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos y la Embajada Dominicana en Emiratos Árabes Unidos.

Por el sector privado y sociedad civil asistirán Juventud Sostenible, Instituto de Crecimiento Verde Global, Delegado Juvenil COP28 AICDP, Energeia Network, Fundación Sur Futuro, Fundación Popular, Fondo Agua, Vertree, Banco Popular, Learning By Doing, Interenergy, Fundación Hablando de ODS, The Climate Group, Ecored, Fundación Reservas del País, Instituto Politécnico de Virginia y Universidad Estatal, Fundemar, Carbon Financial Services y Cemex.

También se prevé la participación de representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial.

Más acción climática

Naciones Unidas publicó el miércoles el Anuario de Acción Climática Global del 2023, un informe que ofrece una visión general de los avances, las tendencias y los desafíos de la acción climática en el mundo.

El informe detalla que, aunque se están dando pasos para tomar medidas climáticas más que nunca, no se está haciendo al ritmo o escala necesarios para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados.

"La acción climática debe acelerarse en todas partes. La transformación de los sistemas, desde la energía y el transporte hasta nuestra relación con la naturaleza y nuestros sistemas sociales, es esencial para reducir rápidamente las emisiones y desarrollar la resiliencia", dijo el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell.