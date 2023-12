Islas sobre borrador balance global: No firmaremos nuestro certificado de defunción

La Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), expresó este lunes su rechazo al borrador de declaración sobre la "reducción del consumo y producción de combustibles fósiles", propuesto el lunes por la presidencia de la COP28.

"No firmaremos nuestro certificado de defunción. No podemos firmar un texto que no incluya compromisos firmes sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles", detalla la organización que agrupa a más de 30 países, incluyendo la República Dominicana.

Se recuerda que el borrador de acuerdo pide "reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles, de una manera justa, ordenada y equitable para lograr la neutralidad" de emisiones de aquí a mediados de siglo.

La expresión inglesa "phase out", es decir la eliminación gradual del petróleo, carbón y gas, no aparece en el texto, como deseaban numerosos bloques de países.

A través de una declaración de prensa, el ministro samoano Cedric Schuster, presidente de AOSIS, sostuvo que las voces del grupo "no están siendo escuchadas", al tiempo que manifestó que "parece que varias otras Partes han disfrutado de un trato preferencial, comprometiendo la transparencia y la inclusión del proceso".

Agregó que el párrafo 39 del proyecto de texto "incluye un lenguaje débil sobre los combustibles fósiles que es completamente insuficiente. No se refiere en absoluto a una eliminación gradual. Presenta un menú de opciones que dice podrían tomar. Podría es inaceptable. Los estados deben tomar medidas para eliminar gradualmente los combustibles fósiles".

Schuster recordó que la "línea roja" del colectivo es el compromiso para mantener el límite de calentamiento de 1,5 grados centígrados. Advirtió que cualquier texto que comprometa el 1.5 "será rechazado".

El legado de la COP28

AOSIS sostuvo que, de no lograrse resultados sólidos en materia de mitigación, esta cumbre climática "será recordada como la COP en la que habrían muerto 1,5 personas. Éste no debería ser el legado de esta COP de los Emiratos Árabes Unidos".

El grupo de países insulares manifestó que la financiación y la mitigación deben ir de la mano y que los países desarrollados deben liderar porque tienen los recursos para hacerlo; hacemos un llamado a las principales economías para que tomen la iniciativa aquí en los flujos financieros.

"¿Cómo no entender que lo que está en juego es nuestra propia supervivencia? Esta es la razón por la que, en todas las salas, nuestros negociadores han estado presionando incansablemente para que se tomen decisiones que se alineen con mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados", señaló.

El colectivo advirtió: "nunca dejaremos de luchar por un futuro en el que nuestro pueblo no sólo sobreviva, sino que prospere. Porque como resultado de las acciones de los grandes emisores, no tenemos otra opción".

Concluyó recordando que los pequeños estados insulares en desarrollo están en la primera línea de esta crisis climática, sin embargo, "si continúan priorizando las ganancias sobre las personas, están poniendo en juego su propio futuro".

