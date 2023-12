¿En qué proporción aumentan los residuos en Navidad y qué hacer para reducirlos?

Las festividades de Nochebuena y Navidad, caracterizadas por las grandes cantidades de comida, bebidas y regalos que se producen, también traen consigo un aumento en la producción de residuos que van desde un 25 a un 30 %.

Así lo indicó Waldys Taveras, director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, quien explicó a Diario Libre que este incremento en los desechos impacta el número de viajes que hacen los camiones recolectores a los sitios de disposición.

"En términos de viajes de camiones a rellenos sanitarios aumenta entre 10 a 12 viajes adicionales, porque al aumentar el flujo vehicular los camiones toman más tiempo para llegar a Duquesa", sostuvo el municipalista.

Taveras asegura que este incremento está relacionado con el aumento del consumo en estas fechas. "En la medida en que una sociedad tiene recursos económicos y consume, en esa proporción produce y genera residuos sólidos, si no hay movimiento económico, no se producen residuos porque no hay consumo", indicó.

En ese sentido, explicó que no es posible reducir el consumo, a menos que se reduzca la economía. "Si yo reduzco lo que voy a comer y a usar en mi casa, produzco menos residuos. Todo el que habla de reducir la cantidad de residuos, está hablando de que hay que cerrar la economía", manifestó.

El ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo sostuvo que lo que se debe hacer es reducir el plástico, debido al importante impacto que tiene en el medio ambiente.

"Todo lo otro hay que impulsarlo; mientras más cartón se produce yo sé que tengo más empresas produciendo productos que los ponen en cartón o que tengo más ciudadanos comprando alimentos para llevarlos a su casa, pero en cartón no plástico, eso si lo podemos reducir", sostuvo.

2,500 Toneladas de desechos se generarían este fin de semana de Nochebuena, en vez de las 2,000 toneladas que usualmente se produce en ayuntamientos como el del Distrito Nacional.

Indicó que la Ley de Gestión de Residuos Sólidos ordena la eliminación de los plásticos de un solo uso y que da un plazo de tres años, desde la entrada en vigencia de la normativa, para lograrlo.

Analizarán avances de la Ley de Residuos

Taveras informó que para enero está previsto un simposio en el que Mancomunidad, junto a la Academia de Ciencias, y la Liga Municipal Dominicana, evaluaráncómo ha avanzado la aplicación de la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a tres años desde su promulgación.

"No basta con tener una buena Ley si no se aplica, la idea es ver hasta dónde hemos llegado", sostuvo.

Fiestas más sostenibles

Saiurys Bonnet, gerente de "Una Vaina Verde" citó algunas acciones que los ciudadanos pueden adoptar para disfrutar estas festividades contribuyendo a reducir los residuos, sobre todo los plásticos.

"Aléjate del consumismo y acércate a tus seres queridos", es la primera recomendación para festividades más sostenibles, además de "confirmar quienes van y qué comen. Lo primero es saber la cantidad y preferencias para planificar en base a eso".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/22/reu.jpg Aconsejancomer con platos, cubiertos y servilletas reutilizables, evitando completamente el uso de plástico y foam. (FUENTE EXTERNA)

"Decora reutilizando las vainas que tienes por ahí. Menos es más", añade "Una Vaina Verde", que aconseja comer con platos, cubiertos y servilletas reutilizables, evitando completamente el uso de plástico y foam.

"Coloca dos fundas/contenedores diferentes para los residuos. Uno para lo orgánico (restos de comida) y otro para lo inorgánico (plástico, metal y vidrio). También sírvete moderado y si quieres más, repite. Recordar que la meta es que no se bote nada", detalló.

El colectivo, compuesto por consultores y educadores en sostenibilidad, recomendó también el uso de cantinas por si sobra comida tras la cena.