Pese a que la legislación dominicana no ha declarado a Loma Miranda parque nacional para su preservación, el presidente Luis Abinader aseguró que su gobierno no permitirá que la montaña de 12.3 kilómetros cuadrados de longitud sea explotada.

Ante la inquietud de un periodista que cuestionó al presidente durante LA Semanal con la Prensa cuándo elevará de categoría a Loma Miranda, Abinader señaló los obstáculos que lo impiden.

El mandatario indicó que al declarar un parque nacional el Estado debe pagarle a quienes habitan allí en usufruto.

"Hay que buscarle los recursos y pagarle cuando tú declaras parque nacional. Vamos a dejarlo así mientras tanto", expresó Abinader.

Abinader indicó que, por el momento, prefiere destinar los recursos para la realización de otras obras, aunque garantizó que en su gobierno no permitirá la explotación de la loma, que es la mayor preocupación de los activistas ambientalistas y conocedores del impacto ambiental de la depredación de esta importante montaña.

"Yo pienso que mientras tanto, si no se va a explotar Loma Miranda, como no se va a explotar, vamos a dejarlo mientras tanto así y no tener el gobierno que entregar un dinero que pueda hacer otras obras", sostuvo el mandatario.

Proyecto que perime

El proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda ha perimido en varias ocasiones en el Congreso Nacional.

Según estudios ecológicos realizados por la Academia Dominicana de Ciencias, de explotarse esta loma, el impacto ambiental causaría daños graves en las fuentes de ríos y las aves que habitan la zona.

Loma Miranda es una montaña perteneciente a la cordillera Central de la República Dominicana, la cual tiene más de 12.3 kilómetros cuadrados de longitud.

Se ubica a unos 17 kilómetros del centro de La Vega y su altura mayor está localizada a unos 658 metros sobre el nivel del mar.