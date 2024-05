Denuncian contaminación por barcazas termoeléctricas en Azua

"¡Fuera las barcazas!". Habitantes de República Dominicana protestaron por la instalación de embarcaciones termoeléctricas destinadas a incrementar la producción de energía en una provincia de la isla, ya que denuncian emisiones contaminantes.

Vecinos de la playa Los Negros, ubicada en la provincia de Azua, en el sur de la isla caribeña de 11,3 millones de habitantes, corearon consignas y encendieron velas en señal de pésame por los daños ambientales en la protesta efectuada el sábado en este lugar cercano a un refugio de vida silvestre.

"El que quiera las barcazas que se les lleva pa'su casa", "La barcaza criminal, se la tienen que llevar", exclamaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/07/imagen-01092023---barcaza-karadeniz-en-azua---matias-boncosky04-1679e22d.jpg Las barcazas operan en la playa Los Negros, del distrito municipal Puerto Viejo. (DIARIO LIBRE)

"Unas barcazas que generan un nivel de contaminación que está dañando la salud de toda la población, porque el humo penetra directamente a las casas", dijo a la AFP el ambientalista Juan Adalberto Beltre.

Los manifestantes, que lucían gorras y camisetas estampadas con la consigna "No barcazas en Los Negros", se movilizaron hasta la playa desde donde pueden verse las embarcaciones, ubicadas a pocos metros de la costa.

En 2022, el Ministerio de Ambiente de República Dominicana otorgó permisos para anclar dos barcazas con las que el gobierno busca pasar de 180 MW (megavatios) a 400 MW de generación termoeléctrica en la zona. La licencia ambiental fue otorgada luego de un "proceso de evaluación", señaló el despacho en un comunicado divulgado en marzo de 2023.

"Si con 180 MW que tenemos, no podemos vivir: ¿Qué será si nos instalan 400 MW? Presidente Luis Abinader, aquí no estamos por estar, aquí está un pueblo pidiéndole que intervenga, que utilice su poder, no para hacerle daño a esta población, sino para protegerla", añadió Beltre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/31/anyconvcombarcaza-436cb14d.jpg Derrame en playa Los Negros de Azua ocurrido el pasado año (DIARIO LIBRE)

La movilización, que congregó a unas 150 personas, tuvo lugar una semana antes de las elecciones presidenciales del 19 de mayo, donde el presidente Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno, buscará la reelección.

Pobladores denuncian que las barcazas de la empresa turca Karadeniz Holding emiten humo y vierten aguas residuales al mar.

"Aquí se está dañando la salud de los humanos. Se esta dañando la ecología, los manglares, las especies marinas", remarcó Juan Adalberto Beltre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/29/4f6c6adf-4044-413e-87f0-5d0f30070e65-fe142a8b.jpg Pobladores denuncian que las barcazas de la empresa turca Karadeniz Holding emiten humo y vierten aguas residuales al mar. (EDDY VITTINI)

María Josefina Méndez, otra de las manifestantes, aseguró que las consultas médicas vinculadas con problemas respiratorios se han incrementado.

"Hace mucho que estábamos con una protesta por estas barcazas y por encima de nosotros las instalaron", dijo por su parte Mecis Melero, jubilada.

