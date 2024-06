Ministra que ha sacudido el gobierno austríaco: "Es una gran victoria para la naturaleza"

La ministra austríaca de Medioambiente, la ecologista Leonore Gewessler, se mostró este lunes convencida de haber hecho lo correcto al cambiar de posición oficial para votar a favor de la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE y facilitar que se adoptara la normativa, pese a haber creado una crisis en Viena.

"Es la ley más importante que tenemos sobre protección de la naturaleza en este continente. Estoy absolutamente convencida de que cuando hay que tomar decisiones que son desesperadamente necesarias para las generaciones futuras es el momento de dar un paso al frente y actuar. Eso es lo que he hecho", dijo Gewessler en declaraciones a la prensa.

El cambio de postura de la titular de Medioambiente de Austria, país que celebra elecciones legislativas el próximo 29 de septiembre, ha permitido inclinar la balanza para que se aprobara por fin y de manera definitiva un expediente sobre recuperación de la biodiversidad que se había convertido en el gran símbolo en Bruselas de la lucha cultural en torno a la agenda verde.

Gewessler anunció el domingo su decisión y la mantuvo el lunes en la votación del consejo de ministros de Medioambiente de los países de la UE, que logró así alcanzar por la mínima la mayoría cualificada necesaria: un 66,07 % de la población de la UE, justo por encima del 65 % requerido.

"La naturaleza no se puede proteger sola, depende de nosotros para protegerse. Y no es solo por la naturaleza, sino para nuestro propio sustento porque un planeta intacto, una biodiversidad intacta, es la base para la prosperidad y la buena vida en este planeta", ha dicho para justificar su decisión.

El cambio de postura, no obstante, ha fracturado al Ejecutivo del país, ya los conservadores del Partido Popular (ÖVP) de la coalición de Gobierno han anunciado un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y una denuncia contra la ministra por supuesto abuso de poder.

"No me preocupa. He tenido una amplia asesoría jurídica. Siempre dije que si encontrábamos una forma de ir hacia delante lo haría y la hemos encontrado, por eso dije sí", explicó Gewessler en Luxemburgo.

La ministra entiende que estaba legalmente habilitada para votar a favor después de que se rompiera el consenso de rechazo de las nueve regiones de Austria al cambiar su postura del 'no' al 'sí' dos de ellas, Viena y Carintia (lideradas por los socialdemócratas).

Gewessler agregó que "los servicios legales del Consejo han sido muy claros: en la ley europea, son los ministros los que toman las decisiones en los consejos" y recordó que no es la primera vez que ocurre algo así en el Ejecutivo del que forma parte.

"Mi colega el ministro de Agricultura (Norbert Totschnig), hace un par de semanas votó, en contra de mi deseo explícito, a favor de rebajar los estándares medioambientales de la Política Agraria Común", señaló.

La ministra de Medioambiente agregó que no solo es que tenga base legal para asumir el cambio de postura, sino que se trata también de "una práctica asentada desde hace mucho en la práctica del Gobierno austríaco sobre que son los ministros los que deciden en los consejos de ministros".

"Ahora tenemos una buena ley, que aporta mucha flexibilidad y permite tener en cuenta especificidades locales y es también la base para proveer fondos de la Unión Europea. Es una buena ley, que se ha negociado mucho, un buen compromiso que ha tenido en cuenta todas las críticas durante el proceso de negociación", añadió.

Deploró además que se haya politizado en exceso la Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca reparar al menos el 20 % de los ecosistemas degradados en 2030 y todos para 2050, incluidas las tierras de cultivo, corrigiendo la disminución de polinizadores, recuperando el 30 % de las turberas vaciadas para uso agrícola, manteniendo espacios verdes urbanos o eliminando barreras artificiales en los ríos de la UE.

"Lamento mucho este desarrollo porque hemos visto en las últimas semanas, meses, quizá incluso años, noticias falsas contra esta ley con alegaciones que no tienen base en el texto legal", dijo Gewessler, quien subrayó que se necesitan "ecosistemas intactos para nuestra supervivencia en el planeta".