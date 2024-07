Parques de SDE: Un refugio para familias y de escape a la contaminación

Debido a que proveen un espacio para la recreación, prácticas deportivas y hasta para fortalecer las relaciones sociales, los parques se han convertido en áreas esenciales para la población que busca desarrollar este tipo de actividades, como es el caso de los munícipes de Santo Domingo Este.

Uno de estos espacios es el Parque Mirador del Este, ente los principales espacios verdes emblemáticos de la provincia Santo Domingo. El framboyán, la caoba o árboles frutales forman parte de la gran vegetación de la zona, un atractivo para personas como Andrea Brito, quien desde hace cinco años se traslada al parque desde el sector Alma Rosa, o Nelson Ortiz y María Rodríguez, que recorren el área todos los días desde hace tres años.

"Aquí por lo menos hay más seguridad; la zona y el aire están menos contaminados que por donde caminábamos antes", señala Ortiz, quien reside en el sector Los Frailes I y antes se ejercitaba por la avenida España.

Mayor seguridad

Pese a los beneficios, la seguridad tiene deficiencias que no pasan desapercibidas para los usuarios. "No es tan seguro", considera Brito. "Por la zona en que se encuentra, a veces se vuelan delincuentes de por ahí y también los vehículos marchan demasiado rápido. Hay gente que no tiene la educación vial y no entienden que esto es un parque y que deben andar a una velocidad adecuada".

Otro elemento que citan los usuarios es la limpieza del área. "Antes el parque era más limpio, ahora está muy descuidado", señala Rodríguez, mientras que Ortiz añade que los baños "están mal". "Hay dos y prácticamente no se puede entrar de tan feo que están".

Con una extensión de seis kilómetros cuadrados, este parque cuenta con varios complejos deportivos, construidos en el marco de los Juegos Panamericanos del 2003.

Parque de Villa Carmen

Arturo Hernández residió en el sector Villa Carmen a inicios del 2000. Años más tarde visitó el barrio y notó que su parque ha cambiado.

"Cuando yo vivía por aquí esto no estaba así, hicieron aquello nuevo", dijo el hombre al señalar un gazebo del parque.

Altagracia, una señora que trabaja en un negocio de comida rápida enfrente, destaca que el área "siempre está limpia". "La gente se recrea, es muy tranquilo; aquí no se permite la bulla de carros".

Un busto del patricio Juan Pablo Duarte y árboles de framboyán forman parte del parque, utilizado por indigentes para dormir.

Parque Juan Pablo II

En la avenida Venezuela de Santo Domingo Este se sitúa el parque Juan Pablo II, construido durante la gestión de Domingo Batista (2002-2006). El espacio tiene la particularidad de que sola una de las puertas de acceso está abierta al público, algo que ha sido criticado en años anteriores.

Para munícipes como Ángel y Sonia, el espacio constituye un lugar especial ya que fue escenario de su boda hace 14 años. Posteriormente, el área sirve a los esposos y a sus tres hijos para recrearse, ya que los pequeños disfrutan mucho del área de juegos, según comentan.

"De los pocos parques que hay aquí (en el municipio), este es el que está mejorcito, con los equipos (...) aquí la gente hace ejercicios", señala Ángel, quien vive con su familia en el sector El Brisal.

Parque de Invivienda

Palmas, pinos y otras especies de flora forman parte del Parque de Invivienda, citado entre los más importantes del municipio. A principios de marzo, aquí y en la avenida Simón Orozco, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) instaló 128 lámparas, una de las novedades a juicio de Gabriel y Arturo Hernández, dos jóvenes estudiantes de la zona.

En 2019, el parque fue remodelado por la Alcaldía de Santo Domingo, con el respaldo de la Refinería Dominicana de Petróleo, tras años de deterioro y quejas de los residentes.

Diario Libre solicitó al Ayuntamiento de Santo Domingo Este datos sobre la cantidad de parques que tiene el municipio, información que no fue suministrada. Sin embargo, el exalcalde Manuel Jiménez informó en abril pasado que fueron remozados más de 100 parques en los cuatro años de su gestión.