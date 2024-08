Jane Goodall: cada individuo elige el "impacto que tiene en el planeta"

La reconocida etóloga británica y pionera en el estudio de los chimpancés, Jane Goodall, dijo durante una conferencia en Chile que "los jóvenes, el cerebro humano y la resiliencia de la naturaleza" son los pilares de su esperanza y que cada individuo elige el "impacto que tiene en el planeta".

"Cada individuo tiene un impacto en el planeta cada día, y nosotros elegimos qué tipo de impacto tenemos. Todo en esta vida está interconectado", dijo la científica, tras recibir la distinción doctor honoris causa en la estatal Universidad de Chile.

Goodall, de 90 años, fue distinguida por el principal centro de estudios superiores del país por ser "fuente de inspiración innumerables personas en el mundo" y por "su compromiso inquebrantable con la conservación y su defensa de la vida sostenible", indicó la rectora de la universidad, Rosa Devés.

"Si no podemos ayudar a las personas para encontrar formas de vivir sin destrozar su entorno, no podemos salvar a los chimpancés ni a nada más", señaló Goodall, que recordó que el ser humano comparte el 98,7 % de su ADN con los chimpancés.

Hace un siglo, según datos compartidos en julio por Goodall, existían entre uno y dos millones de chimpancés salvajes pero hoy quedan menos de 250.000 individuos en África, donde todas las subespecies se encuentran en peligro de extinción y una de ellas, la ´Pan troglodytes verus´ ubicada en el oeste del continente negro, en peligro crítico desde 2016.

Esta especie desempeña "un papel fundamental" en la biodiversidad africana como dispersor de semillas en los bosques, por lo que su progresiva desaparición afecta a todo el ecosistema.

"Podía pasar horas en el bosque sintiendo una fuerte conexión espiritual con el mundo natural. En el bosque es el lugar más espiritual y donde me siento más conectada con la naturaleza, donde siento que hay algo, no sé el qué, pero hay algo que me da fuerzas para seguir", expresó la doctora.

En 1977, la científica creó el Instituto Jane Goodall para la investigación de la vida salvaje y la conservación de las especies y su ambiente, que se expandió a Chile en 2015 con la Fundación Jane Goodall Institute Chile.

El Día Mundial del Chimpancé se instauró el 14 de julio en recuerdo de la llegada de Goodall a Gombe (Tanzania), donde comenzó su investigación sobre estos símiles con descubrimientos científicos como el hecho de que son animales omnívoros o que utilizan sus propias herramientas.

