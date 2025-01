Elefantes no pueden pedir su liberación de un zoo de Colorado porque no son humanos, falla tribunal

Cinco elefantes de un zoológico de Colorado pueden ser "majestuosos", pero, dado que no son seres humanos, no tienen el derecho jurídico de solicitar su liberación, determinó el martes la Corte Suprema del estado.

La decisión del máximo tribunal de Colorado se produce luego de una derrota judicial similar en Nueva York en 2022 para un elefante llamado Happy del zoológico del Bronx en un caso presentado por un grupo defensor de derechos de los animales. Las sentencias a favor de los animales habrían permitido a los abogados tanto de Happy como de los elefantes del zoológico de Cheyenne Mountain en Colorado Springs —Missy, Kimba, Lucky, LouLou y Jambo— seguir un proceso judicial establecido desde hace tiempo para que los prisioneros impugnen su detención y posiblemente sean enviados a vivir en un santuario de elefantes.

"Cabe señalar que la cuestión jurídica que se presenta ante este tribunal no se basa en nuestra consideración por estos animales majestuosos en general o en estos cinco elefantes específicamente. En su lugar, la cuestión jurídica aquí se reduce a si un elefante es una persona tal como se utiliza ese término en el estatuto de habeas corpus. Y debido a que un elefante no es una persona, los elefantes aquí no tienen derecho a presentar una reclamación de habeas corpus", señaló el tribunal en su fallo.

El mismo grupo defensor de derechos de los animales que intentó ganar la liberación de Happy, el Proyecto de Derechos No Humanos, fue el que presentó el caso en Colorado.

El grupo argumentó que los elefantes de Colorado, nacidos en estado salvaje en África, han mostrado signos de daño cerebral porque el zoológico es esencialmente una prisión para criaturas tan inteligentes y sociales, conocidas por recorrer kilómetros al día. Buscaba que los animales fueran liberados a uno de los dos santuarios de elefantes autorizados en Estados Unidos porque el grupo no cree que puedan vivir en la naturaleza.

Por su parte, el zoológico alegó que trasladar a los elefantes y potencialmente colocarlos con nuevos animales sería cruel a su edad, debido a que es probable que les cause un estrés innecesario. Señaló que no están acostumbrados a estar en manadas más grandes y, según las observaciones del zoológico, los elefantes no tienen las habilidades ni el deseo de unirse a una.

En un comunicado, el Proyecto de Derechos No Humanos aseveró que el fallo "perpetúa una clara injusticia" y predijo que futuros tribunales rechazarán la idea de que sólo los seres humanos tienen derecho a la libertad.

"Al igual que en otros movimientos de justicia social, se esperan pérdidas iniciales mientras desafiamos un status quo arraigado que ha permitido que Missy, Kimba, Lucky, LouLou y Jambo sean relegados a una vida de sufrimiento mental y físico", señaló el grupo.