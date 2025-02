Gobierno despliega militares en el Pomier en vísperas de la decisión sobre minería

Desde las primeras horas de este miércoles, la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier se encuentra militarizada, en momentos en que se espera que el presidente Luis Abinader anuncie la decisión que tomará el gobierno sobre las actividades mineras en las inmediaciones del área, señaladas como la causa del daño en esa zona.

Diario Libre recorrió el área protegida, donde, en el marco de un operativo, se encuentran apostados miembros del Ejército y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).

Personal del Ministerio de Medio Ambiente informó que el operativo se realizó con el fin de evitar la explotación minera en la zona. En ese sentido, las autoridades bloquearon los accesos al área donde se extraen los agregados.

En la zona se observan camiones, retroexcavadoras y otras maquinarias, además de herramientas empleadas para la explotación minera, las cuales son custodiadas por miembros de ambos organismos.

Francisco Jorge, uno de los mineros de la zona, indicó que a los comunitarios "no nos dejan hablar; incluso, no nos podemos acercar a donde están ellos (los militares). No hemos podido trabajar porque no nos dejan entrar para nada".

Los mineros han señalado que las cuevas están a unos dos kilómetros de la zona donde operan y que la asociación que los agrupa resguarda las cuevas "y todo lo que se ha dicho que es área protegida".

El Ministerio de Medio Ambiente informó que se prevé que el mandatario se refiera este jueves a la situación en el Pomier y explique las acciones que tomará el gobierno sobre la minería en la zona durante su discurso ante la Asamblea Nacional.

Durante años, diversos sectores han solicitado el rescate de la reserva antropológica, lacerada por la actividad minera, según diversos estudios, siendo el más reciente uno presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y realizado por el estadounidense George Veni, experto en el estudio de cavernas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/whatsapp-image-2025-02-26-at-30834-pm-1c2d1ac3.jpeg Personal del Ministerio de Medio Ambiente informó que el operativo se realizó con el fin de evitar la explotación minera en la zona. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/whatsapp-image-2025-02-26-at-30835-pm-1-fe4b65c5.jpeg (LUDUIS TAPIA )

El informe preliminar de Veni, presentado en julio de 2024, resaltaba: "Se conoce que hay 25 cuevas que tienen arte rupestre, y algunas de las cuevas que fueron destruidas por la actividad minera contenían pictografías y petroglifos que ya se perdieron".

Recientemente, Docalsa, una de las grandes empresas que operan en la zona, presentó los hallazgos de un estudio realizado por el experto internacional en ingeniería de minas y explosivos Nathan Rouse.

La investigación concluyó que las actividades de perforación y voladura de la cantera de Docalsa no generan vibraciones con la suficiente energía para dañar las estructuras de las Cuevas del Pomier.