Una buena planificación urbana, clave para crear ciudades amigables con las aves

Aunque existen acuerdos internacionales y políticas nacionales para proteger a las aves migratorias, expertos han señalado que no son suficientes para revertir la drástica disminución de sus poblaciones. ( FREEPIK )

Proteger los espacios verdes, reducir la contaminación lumínica, prevenir colisiones y plantar vegetación autóctona son las principales recomendaciones para mejorar la planificación urbana y, en consecuencia, "crear ciudades amigables con las aves", según han destacado a EFE varios especialistas con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias.

Esta jornada se celebra dos veces al año -el segundo sábado de mayo y el de octubre-, coincidiendo con los periodos de máxima migración en ambos hemisferios y muestra "la naturaleza global de la migración de las aves y cómo están conectados los ecosistemas de todos los continentes", explica el responsable de comunicación de Environment for the Americas, Alex Drost.

En esta ocasión la jornada se conmemora bajo el lema 'Espacio compartido: creando ciudades y comunidades amigables con las aves' y tiene por objetivo concienciar sobre la necesidad de crear entornos seguros para ellas, especialmente para las especies migratorias, que "durante sus rutas dependen de las zonas de parada para repostar, y, cuando éstas se destruyen o degradan, su supervivencia corre peligro", recuerda Drost.

A nivel mundial, "el 49% de todas las especies de aves están en declive y aproximadamente 1 de cada 8 se encuentra en peligro de extinción", según el informe sobre el estado de las aves 2025 elaborado por U.S. Committee of the North American Bird Conservation Initiative (NABCI).

Desafíos y amenazas

Migrar supone un desafío extremo para las aves, ya que millones mueren anualmente durante el trayecto y "sólo los ejemplares más fuertes llegan", explica el ornitólogo y divulgador científico Javier Blasco, refiriéndose a los obstáculos que enfrentan: desde cruzar mares y cordilleras hasta supera tormentas y vientos fuertes o el mismo agotamiento.

A estos desafíos naturales se suman los riesgos derivados de la actividad humana pues "la mayoría de las aves, cuatro de cada cinco, no pueden prosperar plenamente en entornos dominados por el ser humano", según un reciente estudio publicado en la revista científica Global Ecology and Biogeography.

La pérdida de hábitat causada por la expansión de las ciudades, la agricultura, las infraestructuras y, la contaminación del aire, el agua y el suelo "afecta directamente la salud de las especies y la disponibilidad de alimentos", confirma Drost.

Además, explica que las colisiones contra ventanas representan un problema creciente, "agravado por el uso de vidrios reflectantes y las luces urbanas que desorientan a las aves".

Otras amenazas están relacionadas con los gatos que deambulan libremente, responsables de millones de muertes a nivel mundial, así como con las especies invasoras, que "alteran los ecosistemas naturales", según el secretario ejecutivo del Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Africano-Eurasiáticas (AEWA), Jacques Trouvilliez.

El cambio climático también les afecta "al modificar los tiempos de migración y reducir la disponibilidad de hábitats adecuados, lo que dificulta su supervivencia y reproducción", explica Trouvilliez.

Planificación urbana

Es necesario "repensar las ciudades" para proteger a las aves e integrar y mantener áreas verdes dentro de los límites urbanos y suburbanos y así "asegurar lugares donde las aves puedan alimentarse, descansar y anidar", explica Trouvilliez.

Otra solución urbanística es "el diseño de infraestructuras como vidrios con patrones visibles para aves, reducir el uso de fachadas espejadas y minimizar la iluminación nocturna para evitar desorientación y colisiones".

Además, Trouvilliez recomienda plantar especies vegetales autóctonas, reducir el uso de pesticidas y minimizar la contaminación plástica y otros desechos, lo que ayudaría considerablemente a protegerlas.

Aunque existen acuerdos internacionales y políticas nacionales para proteger a las aves migratorias, "no son suficientes para revertir la drástica disminución de sus poblaciones" observada en las últimas décadas, reflexiona Drust.

Drust también anima a todos los actores con responsabilidad y al público general a "reducir la brecha entre lo que se necesita y lo que se está haciendo actualmente".