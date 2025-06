Schwarzenegger pide "dejar de lloriquear" por Trump y trabajar por el medioambiente

El actor, político y activista estadounidense de origen austríaco Arnold Schwarzenegger ha pedido este martes a la gente que "deje de lloriquear" por el negacionismo climático del presidente Donald Trump y ha animado a "levantar el culo y trabajar" para proteger el medioambiente.

"No podéis quedaros sentados e inventar excusas porque un tipo en una muy bonita Casa Blanca (...) no está de acuerdo contigo", aseguró el exgobernador de California en su discurso en el Austrian World Summit (AWS), la conferencia medioambiental que él impulsa en Viena.

Por contra, la estrella de Hollywood animó a todos los ciudadanos, a los Gobiernos locales y a las empresas a tomar medidas en defensa del clima y para reducir la contaminación.

Así, afirmó que cuando la gente se pregunta qué sentido tiene luchar por un medioambiente limpio cuando Trump dice que el cambio climático es un engaño y que el carbón y el petróleo son el futuro, él repite: "dejad de lloriquear".

Schwarzenegger enumeró numerosos ejemplos de empresas y Gobiernos nacionales, regionales o locales que, afirmó, han lanzado iniciativas para reducir las emisiones de gases contaminantes.

Entre ellas, citó a Austria, donde el 98 % de la electricidad es producida con fuentes limpias, o regiones como la Columbia Británica, en Canadá; y ciudades como San Diego, en California; Grenoble, en Francia; Rybnik, en Polonia; o Londres.

"En esos lugares no esperaron a tener permiso, no ponían excusas, no lloriqueaban. Simplemente se pusieron a trabajar. Decidieron ser héroes", dijo el activista y afirmó que el 70 % de la contaminación se reduce a nivel local y regional, no a nivel nacional.

También alabó a empresas como Amazon, Meta o Microsoft por sus políticas de reducción de emisiones.

"Tenemos el poder de hacerlo, cada empresa, cada universidad, cada Gobierno local", animó Schwarzenegger.

En esa línea, dijo que los "héroes" por el clima "no mandan tuits quejicas" sino que "se arremangan y dan caña porque saben que hay que hacer el trabajo".

El expolítico republicano aseguró que a lo largo de la historia hay ejemplos de que "algunas veces los problemas tienen que ser resueltos por la gente".

AWS

Schwarzenegger, de 77 años, es cofundador y anfitrión de la AWS, un evento que reúne anualmente en Viena a políticos y científicos de más de 80 países para buscar soluciones que mitiguen el calentamiento de la Tierra.

El presidente austríaco, el ecologista Alexander van der Bellen, insistió en la necesidad de buscar soluciones globales para el cambio climático, y puso como ejemplo la cooperación internacional para detener el crecimiento del agujero en la capa de ozono.

En la edición de este año ha participado también Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido.