La OMS pide un tratado "fuerte" contra la polución por plásticos y su impacto sanitario

La agencia sanitaria de la ONU afirmó que muchos químicos usados en la fabricación de plásticos son peligrosos por estar ligados a desequilibrios hormonales, desórdenes reproductivos, enfermedades renales y cáncer

    La OMS pide un tratado fuerte contra la polución por plásticos y su impacto sanitario
    El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. (EFE)

    La contaminación por plásticos es una amenaza creciente al medioambiente y la salud, por lo que es necesario que las actuales negociaciones en Ginebra de un tratado para controlar esta polución concluyan con un tratado contundente, declaró este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    "Pedimos a todos los países que negocien, adopten e implementen un tratado fuerte, que proteja la salud de los perjuicios de la contaminación por plásticos", subrayó Tedros en rueda de prensa.

    El director de la agencia sanitaria de la ONU afirmó que muchos químicos usados en la fabricación de plásticos son peligrosos, "entre ellos disruptores endocrinos ligados a desequilibrios hormonales, desórdenes reproductivos, infertilidad, enfermedades renales y cáncer".

    Los riesgos de la contaminación plástica, agregó, "impactan de forma desproporcionada en poblaciones vulnerables, como trabajadores expuestos en su trabajo, niños, mano de obra en el sector informal y comunidades próximas a lugares de extracción, producción y desechado". 

    La sexta -y se espera que última ronda de negociaciones- dio comienzo el 5 de agosto, finalizará el día 14, e involucra a delegaciones de unos 180 países.

    Rondas anteriores 

    Las anteriores rondas terminaron con todavía muchos desacuerdos en torno al texto del tratado, ya que un pequeño grupo de países que incluye productores de petróleo (Rusia, Irán, Arabia Saudí) y grandes economías emergentes (China, la India) parecen opuestos a que el acuerdo imponga reducciones en la producción de estos materiales y la prohibición de varios tipos.  

