El Zócalo de Ciudad de México registró el domingo la lluvia más intensa desde 1952

El Zócalo de la Ciudad de México, la plaza pública y política más grande del país, registró el domingo por la tarde-noche la lluvia más intensa desde 1952, reportó este lunes la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada.

Brugada informó en una conferencia que el domingo se tuvo "la lluvia más intensa que ha registrado la Ciudad de México", con diversas "afectaciones, pero ninguna situación que lamentar".

Precisó que la intensa lluvia, que prácticamente se registró en toda la metrópoli, descargó "más de 24 millones de metros cúbicos, no tuvimos mayores problemas que lamentar, todo lo vamos a atender, terminamos con una atención a las emergencias más efectiva.

En la conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que la tormenta del domingo rompió récord en la zona del Zócalo, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, donde el pluviómetro registró 84,5 milímetros (mm) de precipitación, que superó el dato histórico para este sitio, que era de 67 milímetros en 1952.

Mientras que otras alcaldías, como Venustiano Carranza, tuvieron máximos de 66 mm en la estación de Ciudad Deportiva y se reportaron daños a viviendas que ya se atienden y se contabilizan.

Brugada recordó que esta ha sido la temporada de precipitaciones más fuerte de los últimos 40 años y la lluvia con mayores afectaciones a vivienda se presentó el 2 de junio pasado.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, informó que ante las fuertes lluvias del domingo se activaron desde las 18:00 hora local las alertas correspondientes, incluida la alerta púrpura para precipitaciones que superan los 70 milímetros.

Mayores inundaciones

Detalló que las mayores inundaciones, de las 14 que se registraron, se ubicaron principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco e Iztacalco.

Resaltó la afectación preliminar de entre 50 y 75 viviendas de tres colonias (barrios) y 12 calles de la alcaldía Venustiano Carranza, debido a la saturación del Gran Canal, donde se afectaron enseres, electrodomésticos, patios y estacionamientos.

Largas filas en el aeropuerto

Tras casi 24 horas de la suspensión decretada por las autoridades aeronáuticas debido a las intensas lluvias, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIC)), cientos de personas se mantenían a la expectativa de sus vuelos.

Las salas del aeródromo mostraron largas filas con pasajeros que padecieron largas demoras, reprogramación o la cancelación de sus vuelos, en decenas de casos, los viajeros durmieron en la terminal aérea.

Este lunes el AICM indicó en un comunicado que se suspendieron 104 vuelos y 14,892 pasajeros fueron afectados, desviándose conforme a sus planes de vuelo, a los aeropuertos alternos.